Banda toca canción del Titanic mientras centro comercial se inunda: Video

Jalisco, México.- En redes sociales circulan algunos videos que muestran el momento justo en que un centro comercial se inunda, la novedad de los clips fue que una banda tocaba la peculiar canción del Titanic mientras la plaza se llenaba de agua, tal como si se tratara de la esecena de la película.

Los videos del singular momento se viralizaron precisamente porque la banda tocaba sin parar la canción del Titanic, mientras Plaza Patria en Zapopan, Gudalajara se inundaba tras las fuertes lluvias.

Se está inundando Plaza Patria en Guadalajara y los músicos empezaron a tocar la de Titanic JAJAJAJAJAJAJAJAJA I’M SCREAMING pic.twitter.com/VPZ5kGbmQ5 — Cagua lulco (@EsauGv) 9 de junio de 2019

Los músicos tocaron 'My Heart Will Go On' de Celin Dion

El techo del centro comercial presentaba algunas filtraciones de agua, lo que permitió que la plaza se inundara. El momento le pareció gracioso y divertido a los usuarios de redes sociales que no dudaron en compartir los videos de la banda.

El día de hoy, una plaza en Zapopan, Jalisco, se comenzó a inundar debido a las torrenciales lluvias. Los músicos del lugar reaccionaron ¡tocando la canción del Titanic!



Sin duda el humor es de las mejores cualidades de los mexicanos ������ pic.twitter.com/X0pFizDRAr — El Nopal Times (@ElNopalTimes) 9 de junio de 2019

Los músicos tocaban la canción de Celine Dion 'My Heart Will Go On' que fuera un referente de la palícula Titanic cuando el barco se undió. Hasta el momento no se sabe si la interpretación de la banda fue una casualidad o se trató de una improvisación muy atinada.