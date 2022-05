Así puedes saber cómo te tienen agregado tus amigos en WhatsApp

¿Eres de los que te gusta saber santo y seña de WhatsApp? Es decir, si eres de l@s que te gusta descubrir cada detalle de la app de Meta, debes sabes que existen cientos de trucos para llegar al fondo de la verdad sobre cualquier detalle de la aplicación, como por ejemplo, saber cómo te tienen agregad@ tus amigos, que en realidad sólo requiere de tantita habilidad y lo tendrás.

Y es que, a veces puede entrar la curiosidad de conocer uno y otro detalle de la app que es utilizada por más de 2 mil millones de usuarios en el mundo; es por ello que existen diversos trucos y herramientas para descubrir todo lo que hay detrás de la interfaz en un teléfono celular.

Y en esta ocasión es bueno saber que no se necesitan de otros aplicativos que al utilizarlos, pueden dañar el teléfono celular, incurrir en robar información de los usuarios, etc., por lo que para descubrir cómo te tienen agregad@ tus contactos de WhatsApp, es muy fácil.

Cuando tienes agregados a un número determinado de contactos en WhatsApp, o tú perteneces a las filas de contactos de otros usuarios, es porque tienes cierta confianza (en su mayoría) con esas personas reales, y eso te servirá para que sepas cómo es que te tienen agregado en una lista de contactos.

¡Listo! Así podrás saber cómo estás agregad@ en la lista de contactos de uno o los usuarios de WhatsApp que quieras investigar.

Diana Palacios Periodista

