Así puedes poner un acceso directo a tus chats en WhatsApp

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más descargadas y usadas en el mundo, siendo una de las favoritas de los usuarios, pues siempre realiza actualizaciones para darle una mejor experiencia al usuario. Ya esta disponible el modo oscuro en web, el mensaje en que te avisará cuando bloquees o desbloquees un contacto y enviar fotos sin que pierdan calidad por compresión. Lo que más agrada a los usuarios es que pueden personalizar su perfil con diversos trucos como; poner música en los estados de WhatsApp.

Las personas usan comúnmente esta app para mantenerse en comunicación e intercambiar información, imágenes, videos y aún lo que más les gusta es que pueden hacer más amenas sus conversaciones con los famosos emojis, que lllegaron para darle un plus al texto.

Lee también: Cómo poner música en los estados de WhatsApp

WhatsApp es una de las aplicaciones más descargadas. Foto ilustrativa Max Pixel

Debido a su éxito, y a que la mayoría lo usan para comunciarse, esto no implica que los usuarios se comuniquen con todos los que tienen agregados, ya que siempre hay algunas personas que siempre mantenemos comunicación con ellos todos los días, mientras que con otros no.

Gracias a una función de WhatsApp que la mayoría de las personas no conoce es que se puede crear el acceso directo de los contactos que diariamente converses con ellos. Esta función te llevará directamente al chat con esas personas, sin la necesidad de buscar al contacto cada vez que quieras platicar con él o ella.

Es importante destacar que está función podría ayudarte bastante si eres de las personas que tiene agregado demasiados contactos, pues te ayudará a no perder tiempo, pues recordemos que cuando abres WhatsApp, los contactos aparecen ordenados cronológicamente, por lo que los primeros que aparecen no son los contactos preferentes si no con los que hayas conversado recientemente.

Cómo poner acceso directo a los chats en WhatsApp

Para crear el acceso directo a los chats en WhatsApp debes dirigirte a la app y buscar el contacto que quieras poner como acceso directo. Una vez elegido mantén pulsado su chat unos segundos, es decir, lo tendrás seleccionado, por lo que te aparecerá un menú en la parte superior el cual te indica lo que puedes realizar. Vete a los tres puntitos y selecciona "Crear acceso directo".

Añade los contactos y crea los accesos directos que gustes. Esto es función válida para contactos como grupos.