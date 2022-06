Así puedes festejar a tu papá con los divertidos stickers de WhatsApp

El próximo Día del Padre está a nada de llagar, y WhatsApp se ha puesto a tono con la fecha, por lo que ya podrás descargar los stickers más originales y divertidos para que se los envíes a todos los padres del mundo que conozcas como una reverencia a lo que muchos de ellos representan.

Y aunque de sobra se sabe que una forma de felicitarlos podría ser a través de un mensaje de texto, un audio, o una videollamada, en cuando a regalos de tipo tecnológicos se refiere, también es posible felicitarlos con un sticker que siempre puede caer bien a los papás con mucha onda y que saben apreciar las herramientas que WhatsApp ofrece para tales y cuales cosas.

Será el próximo domingo 19 de junio, cuando puedas enviar a ese papá que quieres desde México, Perú y Colombia -los tres países latinos donde se celebra el Día del Padre-, un detalle a través de WhatsApp: un o unos stickers de lo más creativos, para que lo hagas sentir feliz en ese día tan especial.

Padres, hermanos, primos, tíos, abuelos, amigos, compañeros de trabajo y demás familiares son a quienes se pueden felicitar el próximo Día del Padre, que aunque tengan otra profesión digna de celebrar, también queda bien hacerlos sentir bien con un regalo de su agrado o mínimamente con un guiño a través de la app de Meta.

Ahora que si eres de los que se van adentrando al mundo de la tecnología, y quieres hacer sentir bien con un regalo digital a ese papá que quieres, aquí podrás ver cómo descargar esos stickers para enviárselos a quien tú quieras.

La otra forma de descargar una plantillas de stickers, es a través de tu cuenta de WhatsApp. Sólo basta con ingresar a cualquier chat, buscar el apartado de stickers que tienes descargados y buscar los alusivos al Día del Padre.

Con sólo hacer click en la plantilla, en automático se descargan y ¡listo! Para eliminarlo, sólo tienes que ir a la plantilla y hacer click en la opción de "Eliminar".

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!