Así puedes descargar el logo dorado de WhatsApp por Año Nuevo 2022

Dicen que Año Nuevo, cosas nuevas, y por ello, WhatsApp no sería la excepción en la lista de tus planes, cuando se piensa en darle un cambio a todo lo que ronda tu vida cotidiana. Por eso, si eres de los que te gustan los cambios y las renovaciones, quitar el color verde característico de la app de mensajería instantánea y sustituirlo por uno dorado, podría ser muy buena opción para este 2022.

Por eso y aunque no sea una función oficial que WhatsApp oferta a sus más de 5 mil millones de usuarios alrededor del mundo, siempre se puede echar mano de la tecnología para personalizar la app de mensajería instantánea que ha cambiado su apellido de "From Facebook" a "From Meta", de acuerdo a nuestros gustos y necesidades.

Y pese a que hay un sinfín de herramientas y funciones que WhatsApp pone a disposición de sus adscritos, es un hecho que muchos otros eligen lo que mejor les conviene o les parece para estampar su propio estilo a través de la app.

Y en esta ocasión, se tendrá que hacer uso de programas de terceros que, hay que tomar en cuenta que podrían desconfigurar el equipo móvil o la cuenta de WhatsApp podría dejar de funcionar correctamente; no obstante, para los arriesgados y aventureros, ésta es el procedimiento que se debe seguir para cambiar el logotipo de WhatsApp de verde a dorado.

Pues desde ya, se podrá descargar el logo de WhatsApp en formato PNG transparente para que puedas estrenar este próximo 2022 y vivas una nueva experiencia con tu app favorita. Para esto, es necesario descargar la app Nova Launcher.

Acto seguido, sólo tendrás que definir el estilo de la pantalla de tu celular y posteriormente activar la función para cambiar el logo de WhatsApp.

Para descargar el ícono dorado de WhatsApp existen estos tres links -entre otros- que te llevarán a hacerlo de manera automática como son key0, freepik o tpres en versiones diferentes; ahora tú podrás elegir el que más te guste.

Otro detalle no menos importante, es que la opción sólo está disponible para los equipos Android, ya que por la seguridad de los equipos iOS o iPhone, no es posible cambiarlo.

Si se llegara a presentar algún problema con tu cuenta de WhatsApp, lo mejor es dejar de utilizar las apps de terceros y continuar utilizando la versión tradicional de la app de mensajería instantánea o desinstalarla -no sin antes hacer un respaldo- y volverla a instalar en tu celular.

