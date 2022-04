Así puedes desactivar tu cuenta de WhatsApp de tu trabajo en tu día de descanso

¿Estas cansad@ de que en tu día de descanso te sigan llegando notificaciones y/o mensajes de tu trabajo a través de WhatsApp? ¡Pues ya no más!, Y es que antes de que la app propiedad de Meta publique novedades sobre el esperado "Modo Vacaciones", los equipos Android cuentan con una herramienta que hará disfrutar a cualquiera, de la tranquilidad de esos días libres del terreno laboral.

La buena noticia es que no se necesitan de aplicaciones de terceros que sólo alteran el funcionamiento de un teléfono celular; lo malo que es que el truco aún no está disponible para equipos que dependen del sistema operativo iOS, es decir, los iPhone.

Este truco y/o función consiste en desactivar temporalmente tu cuenta de WhatsApp en tus días libres sin tener que apagar el equipo celular y/o desinstalar tu cuenta de WhatsApp... ¡checa el dato!.

Esta función consiste en desconectar tu cuenta de WhatsApp de tus labores económicas o lo que es lo mismo, tu trabajo cada vez que te encuentras de vacaciones y/o estás en tus días de descanso. Pues no hay que olvidar que desde que se presentó la actual pandemia generada por el Covid-19, se intensificó el home office o trabajo desde casa y WhatsApp se ha vuelto una herramienta indispensable en el terreno laboral.

Pues sus ventajas son muchas y la comunicación entre los empleados de una empresa, corre mucho más rápido y de forma muy efectiva y en tiempo real. Pero de vez en cuando, siempre se ocupa de un descanso para disfrutar de la familia, pasear, festejar algo o simplemente ocuparse de esas labores de casa que siempre hay pendientes hacer.

Y lo mejor, es que no se trata de desinstalar la aplicación de WhatsApp, pues resultaría muy cansado tener que desinstalar e instalar cada vez que se necesite, cuando se vuelva a retomar las labores de trabajo; pues además de todo, habría que recuperar cada vez, los contactos que se tienen guardados en la app y hacer un respaldo para recuperar las conversaciones.

Otra buena noticia es que los equipo Android que cuentan con la versión 10 o superiores, están dotados de una herramienta denominada "Modo Concentración" que servirá para deshabilitar temporalmente la cuenta de WhatsApp sin perder los chats que has recibido desde que deshabilitaste la app por última vez.

Pero, ¿Cómo hacer para desactivar tu cuenta de WhatsApp del trabajo? Sigue este procedimiento:

Otro detalle es que el ícono de WhatsApp se tornará de color gris, y si quieres entrar al chat, no vas a poder. Ahora, otro a saber es que WhatsApp sólo se desactivará en tu celular y si tienes la aplicación instalada en tu computador o tableta, podrías seguir recibiendo notificaciones, mensajes, llamadas, etc, de tus chats de trabajo y del resto de tu cuenta de WhatsApp.

Así que si no quieres enterarte de nada de lo que pase en esos días, lo más recomendable es apagar los equipos en los que tengas vinculada tu cuenta de WhatsApp, o bien, cerrar sesiones.

