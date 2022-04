Así podrás reaccionar a los comentarios en WhatsApp como en Facebook

Las reacciones se han vuelto parte de la vida de los usuarios de redes sociales, incluyendo WhatsApp, y es inevitable querer mostrar las emociones a través de los pequeños íconos que representan toda clase de estados de ánimo. Por ello, ahora podrás reaccionar en tus conversaciones de WhatsApp, de forma diferente a como siempre lo has hecho.

Se trata de una nueva función de la app que tiene como apellido META, está ofreciendo de manera escalonada otra forma de interactuar con tus contactos tanto para los usuarios de equipos Android como iOS (iPhone). Pues hay usuarios que ya pueden llevar a cabo dicho truco.

Otro punto importante, es que no se necesitará echar mano de aplicaciones de terceros que pueden dañar los equipos o hacer que WhatsApp no funcione correctamente; pues cabe precisar que ésta es una nueva función de WhatsApp.

Para saber cómo reaccionar a través de tus conversaciones de WhatsApp, a continuación se detalla el procedimiento que deberás seguir para lograrlo; aunque por ahora, la función sólo está disponible para usuarios de WhatsApp Beta.

Me Gusta. Éste es el emoji más popular, pues es conocido como el "like" y sirve para hacer saber a alguien cuando estás a favor o conforme con algo y puedes reaccionar con este emoji si es que alguien te consulta sobre algún tema cualquiera.

Carita de risa con lágrimas en los ojos. No sólo te puede hacer reír algo que hayas leído, sino que también te puede sacar una carcajada; y esto lo puedes representar con dicho emoji; pues cuando estás bromeando con alguien, es común utilizarlo.

Corazón Rojo. Este símbolo sirve para dar amor a quien te lo merece a través de un mensaje, puede ser tu pareja (novi@, espos@, amig@s a los que quieres mucho o a tus hij@s, papás o a cualquier otro integrante de tu familia y/o hasta alguna amistad de tu trabajo). Es uno de los más utilizados en las conversaciones de WhatsApp.

Carita triste. Normalmente se reacciona así cuando hay algo que leíste que te ha dolido y te ha puesto verdaderamente triste, es en ese momento que puedes utilizar ese emoji.

Manos juntas. Este emoji significa oración y/o agradecimiento. Algunos lo toman como una plegaria (para dar gracias a Dios, por ejemplo); pero también significa un "gracias de todo corazón". Normalmente se utiliza para hacer sentir bien a un contacto con el que charlas.

Cara de sorpresa. Esta reacción es la que normalmente se utiliza cuando hay algo que lees y de lo que no te esperabas enterarte; pueden ser noticias buenas o malas, pero el hecho es que siempre habrá algo que pueda sorprenderte.

Así pues, podrás reaccionar en breve a través de cada conversación de WhatsApp y ya hay quien ha mostrado a través de la cuenta de Twitter de WABetaInfo (sitio especializado de WhatsApp), como se verá la barra de las reacciones en la app.

