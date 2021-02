Así funciona el 'modo vacaciones' de WhatsApp y evitar mensajes molestos

Una de las nuevas funciones más esperadas por los usuarios de WhatsApp para este 2021 es el del famoso ‘modo vacaciones’, el cual lleva bastante tiempo en desarrollo, la cual la estará a prueba en la versión beta y posteriormente para público en general.

Aunque la función no tendrá el nombre de ‘modo vacaciones’ pues cambió hace algunas semanas a ‘Notificar nuevos mensajes’, y no hace mucho fue rebautizado por ‘Leer después’, y lo que hará será precisamente lo que hace los ‘Chats archivados’, aunque no será la misma función.

En el caso de los ‘Chats archivados’ en WhatsApp, estos desaparecen de la lista de chats para pasar al archivo, y reaparecen automáticamente cuando un contacto nos manda un mensaje, y por lo tanto vuelve a la lisa con las demás conversaciones.

De forma contraria, al activar la opción ‘Leer después’, los chats que archives en la aplicación de mensajería, ya no regresarán a la lista de conversaciones, hasta que tú lo decidas, lo que se diferencia de los ‘Chats archivados’.

Fue por esa razón que la compañía que pertenece a Facebook, había bautizado la función como ‘modo de vacaciones’, ya que se ha convertido en una herramienta multifacética que es indispensable para miles y millones de usuarios.

Esta función se puede utilizar como mensajes no deseados por amigos, familiares o compañeros de trabajo a los que no quieres leer un mensaje en ese momento, sino dejarlo si es que así lo deseas, para otra ocasión.

Según WABetaInfo, medio que se dedica a desmenuzar las nuevas versiones beta de la aplicación verde, reveló que el modo ‘Leer después’ no aparece en la última versión beta pública de WhatsApp, pero seguramente aparecerá pronto.

Ya que será una función utilidad para muchos de los usuarios que pertenecen a WhatsApp, por lo que no pasará mucho tiempo para que esto ocurra de manera oficial y aparezca en una actualización futura para Android y iOS.

La aplicación de mensajería más usada en todo el mundo, prepara otras funciones próximamene, una de las más esperadas es la de videollamdas y mensajes de voz en WhatsApp Web.

Además, de que el 15 de mayo será la fecha en que los usarios tengan que aceptar las condiciones y términos de uso, que han generado mucha controversia entre los usuarios de está app.