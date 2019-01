Las adolescentes que pasan más tiempo en las redes sociales tienen un mayor riesgo de depresión, según un estudio publicado en la revista británica EClinicalMedicine.

Investigadores liderados por Yvonne Kelly de la University College London (UCL) en Gran Bretaña encontraron que casi el 40 por ciento de las niñas que pasan más de cinco horas al día en las redes sociales muestran síntomas de depresión, mientras que la tasa es mucho menor para los niños, que es menor que 15 por ciento.

Los investigadores dijeron que los procesos subyacentes de este fenómeno no se conocen bien.

Adolescentes que usan redes sociales por mucho tiempo podrían padecer depresión. Foto: Pixabay

Simon Wessely, ex presidente del Royal College of Psychiatrists, dijo al periódico británico The Guardian que los investigadores "todavía no pueden decir definitivamente que el uso de las redes sociales causa una mala salud mental, aunque la evidencia está empezando a apuntar en esa dirección".

Dos quintas partes de las niñas estudiadas por los investigadores de la UCL han sufrido acoso en línea o acoso en línea en comparación con una cuarta parte de los niños, mientras que el 40 por ciento de las niñas, en comparación con el 28 por ciento de los niños, ha sufrido pérdida de sueño debido a los hábitos en línea, según el estudio .

Según el estudio, en comparación con los niños, las niñas tienen más probabilidades de tener una baja autoestima e insatisfacción con el peso corporal, y estar descontentas con su apariencia.

La investigación se basa en entrevistas con casi 11,000 niños de 14 años que participan en el Millennium Cohort Study, un importante proyecto de investigación sobre la vida de los niños.

Los investigadores afirmaron que estos hallazgos son altamente relevantes para el desarrollo de políticas actuales en cuanto a las pautas para el uso seguro de las redes sociales y hacen un llamado a la industria para regular de manera más estricta las horas de uso de las redes sociales para los jóvenes.