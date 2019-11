Adhara cómo llegó a la universidad después del Bullying

Adhara, la niña que es más inteligente que el científico Albert Einstein, a sus 8 años de edad ama a las princesas y su sueño es ser astronauta, pero a su corta edad padece del síntoma de asperger.

Es admirable que a sus 8 años de edad curse dos carreras universitarias, centradas en la casa de la pequeña Adhara, en su cuarto está decorado de los personajes de las princesas que es usual que a su edad le llame la atención ese tipo de juguetes, esta pequeña Adhara Maite Pérez Sánchez, esta considerada una niña genio, pues supera la inteligencia del filósofo Albert Einstein, aunque la pequeña cuenta con el síndrome de asperger.

El nombre de la pequeña tiene su historia, su papá fue quien decidió como se llamaría. La niña adquiere el gusto por lo que tiene que ver con telescopio, ya que quiere ser astronauta, pues su inteligencia le ha favorecido para solucionar problemas matemáticos con rápidez, pues tiene sueños que quiere cumplir.

"Yo no siento nada, pero me imagino que estoy viendo un agujero negro. Me imagino las cosas, como se usa el cálculo... Cierro los ojos y los abro y ya. Todo se me hace fácil, menos la historia, me dieron como historia de la Guerra Mundial y no me gustó”, comentó Adhara.

Se dio a conocer que la niña al estar cursando el nivel de preescolar sufrió problemas de Bullying, pues sus compañeros la molestaban por el hecho de ser inteligente, y poder resolver dos cuadernos de matemáticas y calculo al mismo tiempo, motivo por el cual sus padres optaron por sacarla, para evitar que la niña sufriera por ese tipo de acciones.

A través de este suceso sus padres decidieron buscar apoyo, llevaron a la niña al centro de atención al talento, donde le detectaron un talento superior, que hizo que la niña cambiara la tristeza y las pocas ganas de asistir a la escuela. Pues Adhara posee talentos avanzados al tener el síndrome de Asperger desarrolla diversas características.

El síndrome de Asperger en el caso de esta niña se desarrolla su inteligencia al máximo, interesándose por el conocimiento, aunque algunas veces sufren por que no conviven, ni se relacionan con las personas, muchos adultos no los toman en cuenta por tener este tipo de síndrome, pero se debe de reconocer que el trabajo y la dedicación que ha tenido le ha ayudado a salir adelante con mejores oportunidades.

Es admirable que a sus 8 años de edad curse dos carreras universitarias centradas en Ingeniería Industrial y Matemáticas, contenidos que son difíciles de entender si en verdad no te gusta, sin dejar de un lado que lo que más anhela es ser astrofísica, aunque tiene muy presente que primero debe de estudiar Ingles.