Whatsapp es considerada una de las aplicaciones en tendencia, pues para los usuarios considerada la segunda app más utilizada a nivel mundial, por medio de las herramientas que tiene a los usuarios fascinados de la mensajería instantánea que tiene pues a través del chat se puede intercambiar videos, imágenes, videollamdas, sticker y lo más utilizado en los emojis.

Sin embargo, WhatsApp cuenta con algunos trucos que los usuarios no sabían, y que hacen que puedan realizar cosas que no podían, sin duda alguna, por medio de esta aplicación las personas pueden tener contacto con amigos, familiares con la pareja o incluso crear nuevas amistades, a pesar de que se encuentran a larga distancia, eso no sería un impedimento para estar en comunicación.

Lee también:Qué significa una palomita en WhatsApp

5 cosas que puedes hacer en WhatsApp y que de seguro no sabías. Foto Pixabay

Trucos que tiene WhatsApp y no sabes pues en ocasiones:

Estar en un grupo de WhatsApp permite que las personas obtengan tu número. Para saberlo debes de seguir estos pasos:

Como primer paso se debe de realizar una lista de difusión que permita añadir a todos los contactos y grupos. Después se enviará un mensaje a través de la lista creada. Por último se deberá comprobar la información de la lectura de dicho mensaje

Leer un mensaje sin aparecer en línea es una de las opciones que la app permite que los usuarios hagan con estos sencillos pasos:

Activa en tu celular el modo avión y dirígete a WhatsApp. Estando en la aplicación podrás leer los mensajes que previamente hayan entrado en tu celular y responder a ellos sin que nadie vea que estás en línea. Escribe tu mensaje de forma habitual. Cierra la aplicación y desactiva el modo avión. Una vez que desactives el modo avión, el mensaje se habrá enviado a tu contacto sin que los demás se percaten que estabas en línea. Como enviarte un mensaje a ti mismo servirá en WhatsApp para recordar acontecimientos, fechas, compromisos, etc. Solamente tiene que: Crear un grupo donde puedes anexar a las personas que desees Después eliminarás a los contactos para quedar solamente en el grupo De esta manera podrás poner en ese grupo donde quedaste tu solamente recordatorios, mensajes, vídeos, etc. Otra opción sería irse a un grupo en el que ya no uses pero que tu seas el administrador para que puedas eliminar a los demás, y puedas almacenar tu información personal,

Cambiar el administrador de un grupo es uno de los sencillos trucos que se pueden realizar en WhatsApp pues es recomendable que una sola persona tenga el cargo aunque se pueden poner a varios.

Abre la aplicación de WhatsApp Abre un chat grupal Selecciona al participante al cual quieres ponerlo de administrador Presione sobre el contacto hasta que salga una ventana con varias opciones Seleccione la opción que dice "Hacer adm. del grupo"

5 cosas que puedes hacer en WhatsApp y que de seguro no sabías. Foto Pxfuel

Cuánto tiempo te ha ignorado un contacto a través de los trucos podrás saber quién lo ha hecho: