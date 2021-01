10 nuevos videojuegos que se estrenarán en el 2021

Tras un año agridulce en el que se ha jugado a videojuegos más que nunca, el 2021 promete más de lo mismo: una temporada cargada de títulos —desde superproducciones a proyectos independientes— destinados a que los usuarios puedan evadirse de un incierto escenario.



Los títulos que verán la luz en 2021 prometen poner a prueba y sacar el máximo partido a la nueva generación de consolas que llegaron con dificultad en noviembre.



Habrá opciones para todos los gustos: nuevas entregas de consagradas sagas como Halo Infinite, pequeñas historias independientes como el existencial 12 minutes o esperadas segundas partes como la de God of War, que se alzó como el mejor juego del año de un lejano 2018.

Esta es una selección de los videojuegos más esperados para los próximos meses:



- Halo Infinite (otoño de 2021, exclusiva de Xbox Series X/S y Pc): su retraso fue uno de los más sonados de 2020: iba a ser la gran exclusiva del lanzamiento de la nueva consola de Microsoft, pero las críticas de las primeras imágenes del juego fueron tan malas que se pospuso.

Los seguidores de la saga llevan esperado desde 2015 un nuevo capítulo y este promete ser una de las entregas más ambiciosas, con el que 343 Industries quiere marcar un punto y aparte.



- Resident Evil Village (Ps5, Xbox Series y Pc): el título retoma el giro emprendido por Resident Evil 7, que se aleja de los zombis característicos de la saga para introducir elementos del cine de terror moderno. La trama estará ambientada en Europa del Este y combina elementos fantásticos con la amenaza biológica.



- Far Cry 6 (Todas las plataformas): la nueva entrega de la saga de Ubisoft se traslada a la isla de Yara, un lugar inspirado en la Cuba de Fulgencio Batista y con el malo de Breaking Bad, Giancarlo Expósito, como protagonista. Los jugadores se convierten en guerrilleros que tratarán de liberar la isla del poder corrupto del mandatario.



- Horizon Forbidden West (Ps5 y Ps4): la segunda entrega de esta saga es una de las exclusivas de Sony más esperadas de 2021. Los jugadores recorrerán junto a Alloy todo un nuevo territorio de América en el que descubrirá ciudades hundidas, imponentes montañas, ricas culturas y nuevos personajes, y donde también hará frente a nuevos secretos y amenazas.

- Hitman 3 (todas las plataformas, 20 de enero): el videojuego será el octavo asalto del Agente 47. El asesino a sueldo vuelve a recorrer el mundo para acabar con sus objetivos sin levantar sospechas. En este capítulo se traslada a los altos rascacielos en Dubái o a parajes naturales de Dartmoor (Reino Unido).



- Hogwarts Legacy (todas las plataformas): los fans de la saga tendrán este año un nuevo juego sobre la saga, que viaja hasta 1800 en busca de los orígenes de Hogwarts. La creadora del personaje, JK Rowling, no ha participado en el proyecto, pero sí cuenta con el aval de Avalanche Studios (Rage 2) y Warner Bros.



- God of War: Ragnarök (Ps5): tras el éxito de critica y público de 2018, Santa Mónica Studio escribe un nuevo capítulo del exilio de Kratos en la mitología nórdica. El anterior juego fue uno de los momentos cumbre de la Ps4 y dejó muchos cabos por atar. Esta nueva y ambiciosa superproducción tendrá como trasfondo el Ragnarök, la batalla final de los dioses y el fin del universo.



- Twelve Minutes: el jugador vive un angustioso bucle de doce minutos en el alguien entra a su casa y mata a su mujer. Lo que iba a ser una noche romántica se convierte en una pesadilla que se repite una y otra vez, mientras el jugador trata de evitarlo. Este proyecto independiente producido por Annapurna llegará a lo largo del año a Xbox y Pc.



- Ratchet & Clank: Rift Apart (Ps5): la nueva aventura intergaláctica de Ratchet y Clank llegará a la nueva consola de Sony con una historia en la que se enfrenta a un emperador de otra realidad en un viaje por varias dimensiones acompañado por conocidos personajes de la saga y nuevas incorporaciones como Lombax.