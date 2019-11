Usualmente cuando las personas salen de paseo, están en la calle o en su propia casa la picadura de mosquitos es muy molesta, pero en algunos de estos insectos al momento de tener contacto con la piel pueden transmitir enfermedades que en algunos casos pueden ser peligrosos y ocasionarle la muerte.

Pero lo más usual que hacen las personas en acudir a una tienda comercial, a comprar un repelente que sea efectivo y no permita que los mosquitos se les acerquen al cuerpo, pero no siempre son efectos es por eso que aquí te decimos como preparar un sencillo repelente con productos baratos y que tenemos en casa.

Lee también: Té de canela y laurel para desinflamar el estómago y bajar de peso

Remedio casero para evitar que los mosquitos te piquen. Foto pixabay.

Ingredientes a utilizar:

Clavo de olor

Un litro de agua

Una cucharada de shampoo de su preferencia

15 hojas de eucalipto

Procedimiento del remedio casero:

Se necesitara una olla para hervir un litro de agua

Al tener el agua hirviendo se agregara la cucharada de shampoo y las 15 hojas de eucalipto

Lo dejaras 15 minutos para que hierva completamente

Al retirarlo dejaras que sé enfriar para echarlo en un roseador el cual lo podrás llevar a todos lados

Al tener este repelente y traerlo en una botella lo podrás rosear por todo tu cuerpo, no hace daño ya que son productos naturales, que ayudaran que los mosquitos no te piquen donde quiera que estés, pues son productos básicos que la mayoría de las personas tienen en casa, si se necesitaran comprar su costo es bajo y en tan solo minutos ya tienes un repelente.

Este repelente lo puede usar cualquier persona desde un niño hasta un adulto, el shampoo sirve para que el líquido no se te escurra en el cuerpo y se mantenga por largas horas haciendo el efecto que se espera, para que los moscos no te piquen y te dejen ronchas o lo más peligroso no te transmitan algún virus.