Estamos a menos de mes de haber pasado las fiestas decembrinas y tanto festejo en torno a despedir el año anterior y recibir el actual, que sin duda alguna, nos ha provocado aumentar algunos kilos.

Si los propósitos que normalmente son impuestos por uno mismo "en estricto orden" al empezar un año, como el de ponerte a dieta o ir al famoso gimnasio, no los has puesto en práctica, no te preocupes, aquí te daremos un tip que puede resultar menos tedioso y te dará los mismos beneficios.

Remedio casero para bajar de peso utilizando vinagre de manzana. Foto Pixabay

El ácido acético, es una propiedad del vinagre de manzana que puede tiene la característica de funcionar como desinflamatorio, diurético, regula la presión arterial y por si fuera poco, es de gran ayuda para controlar el colesterol; por otro lado acaba con el acné característico por la ingesta excesiva de grasa y combate el mal olor de los pies, entre otras cosas.

El vinagre de manzana es un estimulante perfecto para quemar la grasa que regularmente se acumula en el abdomen y agilizará tu proceso de digestión; sin embargo, es recomendable combinar el remedio con una dieta saludable y de una rutina leve de ejercicio, pues de lo contrario, el vinagre no serviría de mucho.

Pero, ¿Cómo podemos emplear el tip para bajar esos kilitos de más?

El método radica en agregar una cucharada sopera del vinagre de manzana en 100 mililitros de agua.

Aunque si se padece de colon irritable, gastritis u otra afección digestiva no es recomendable que se ingiera. Tampoco se aconseja tomarlo sin diluirlo ya que con la ingestia diaria, puede llegar a dañar el esmalte de los dientes, e incluso, es aconsejable lavar los dientes después de 30 minutos.

Para reparar el cabello

La mayoría de las mujeres se aplican infinidad de tratamientos en el cabello además de tintes (rayos, decoloraciones) extensiones y por si fuera poco, la exposición a altas temperaturas de artefactos que moldean, alacian y lo enchinan.

Por lo anterior, el cabello queda muy dañado en muchas de las ocasiones y es por eso que hay que buscar una solución rápida que revierta el daño causado por todas estas acciones.

Reparar tu cabellera y que luzca con vida, es una de las principales funciones del vinagre de manzana, ya que además lo mantiene con brillo y saludable.

Solo se necesita combinar una parte de este en tres mililitros de agua natural y potable y aplicarlo de preferencia cuando tu cabello esté seco, antes de bañarte. Si lo haces tres veces por semana, los resultados se harán más notables.

Si te quieres, cuida tu salud y tu cuerpo... ¡No desaproveches la oportunidad de utilizar este remedio tan económico y que te puede traer grandes beneficios!