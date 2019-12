Qué es bueno para curar los granos que salen en los ojos

Los granos en los ojos o espinillas se llaman realmente orzuelos y estos aparecen debido a una infección de las glándulas sebáceas en el párpado. Si existe algo muy doloroso o que genera mucha molestia son las espinillas que se generan cerca del ojo y comúnmente están llenos de pus.

Existe el mito de que los orzuelos o espinillas aparecen por ver a un perro haciendo del baño, sin embargo, no hay un estudio que compruebe dicho mito. Generalmente los orzuelos aparecen o tienen la tendencia a formarse en el lado externo del párpado. Aunque los orzuelos no es algo grave se recomienda acudir al médico cuando este no desaparece en dos o tres días.

Los orzuelos mejor conocidos como espinillas suelen aparecer por una infección. Foto ilustrativa Pixabay

Cuando este no desaparece pronto se debe recurrir a un médico. O bien, cuando el enrojecimiento e hinchazón se propagan más allá del párpado y llegan a la mejilla u otra parte de la cara.

Algunos de los síntomas de los orzuelos son; Dolor de los párpados, lagrimeo de los ojos, legañas alrededor de los párpados e hinchazón de los párpados.



¿Qué hacer cuando sale un granito rojo en el ojo?

Existe una manera de aliviar los síntomas: aplica sobre tu ojo cerrado, un pañuelo humedo con agua tibia, esto durante cinco minutos en el área donde se encuentra el orzuelo masajea suavemente el párpado. Es importante que este procedimiento lo hagas varias veces al día para que el grano desaparezca más pronto.