Las comidas rápidas causan una enfermedad mortal

Cada vez más solemos cambiar nuestros hábitos alimenticios, esto debido a que los tiempos se van modernizando. En la actualidad el ser humano tiene a su disposición una gran variedad de alimentos, unos que nos facilitan la vida y en cuestión de minutos los podemos obtener. Sin embargo, no todos son saludables y en vez de ayudarnos perjudican nuestra salud, tal es el caso de los llamadas cómidas rápidas.

Recientemente científicos de la Universidad Estatal de Portland, en Estados Unidos, descubrieron que los alimentos que contienen alto contenido de grasas y azúcares que elevan el riesgo de padecer sepsis grave, una enfermedad que puede provocar una muerte imprevista.

El estudio compartido por la revista Proceedings of the National Academy of Sciences señaló que para el estudio se utilizaron rodeadores, los cuales fueron sometidos a una dieta rica en grasas, carnes rojas, alimentos procesados, grasas saturadas, azúcares, poca fibra y vitaminas, dieta mejor conocida como occidental, baja en fibra y alta en grasas.

Los resultados de la dieta occidental arrojaron que los animales presentaban un incremenro en la inflamación crónica, esto,a demás de mostrar unos niveles de sepsis más graves al igual que elevadas tasas de mortalidad al ser comparados con los ratones que si fueron sometidos a una dieta balanceada.

Ratones que fueron sometidos a la dieta occidental murieron más pronto. Foto ilustrativa Pxhere.

Por su parte, Brooke Napier, una profesora asistente de biología en la Facultad de Ciencias y Artes Liberales de la Universidad Estatal de Portland, señaló que los rodeadores que fueron sometidos a la dieta occidental tenían niveles altos y alarmantes de sepsis, y murieron más rápido a causa de su alimentación y no por el aumento de peso o por el microbioma, bacterias que existen en el organismo.

“El sistema inmunológico de los ratones con una dieta occidental presentaba un aspecto y un funcionamiento atípico y diferente. Se presume que la dieta manipula la función de las células inmunitarias para que seas más susceptible a la sepsis, y luego, cuando desarrolles la sepsis, mueras más rápido”, afirmó Napier.