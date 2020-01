Las fiestas navideñas y el Año Nuevo ya pasaron pues ahora es momento de bajar los kilos que se subieron después de estas fechas decembrinas y que empezaron a molestar ya que la ropa es una de las sencillas maneras de darse cuenta que se ha subido de peso.

Es momento de que las personas empiecen a trabajar en los objetivos o metas que se plantearon cumplir en el Año Nuevo 2020 que lo más seguro que entre ellos será bajar de peso pero, aquí te decimos una serie de consejos que pueden ser útiles para bajar de peso:

Consejos para bajar de peso después de las fiestas navideñas. Foto pixabay.

Tomar agua es una de las maneras que te ayudará a sentirte satisfecho y con menos hambre. La idea es hidratar bien al cuerpo y comer necesariamente lo indispensable.

Ponerte un objetivo es una de las maneras más sencillas para saber cuánto peso quieres bajar y saber los tipos de ejercicios o comidas que deberás ingerir para lograrlo.

No olvidarse de los gustos es otra de las maneras que se deben de tener en cuenta pues el llevar una dieta no quiere decir que no podrás comer cosas que te gustan, por lo menos 2 gustos de comida rápida podrás hacerlo de manera considerable sin perder de vista tu meta.

Vence la ansiedad por comer pues hay factores que provocan que pase esto como la angustia, el enojo y es donde no funciona la dieta, al ingerir alimentos que no son provechosos para bajar de peso.

Come 5 veces al día Esta es una de las maneras en que puede funcionar mejor una dieta en cantidades pequeñas con la intención de quemar calorías y tener más energía durante el día en el desarrollo de las actividades.

Revisa tu dieta semanalmente pues debes de saber los alimentos que te están funcionando y los que no para poder hacer modificaciones, realizando nueva rutina es un chiste no dejar de hacerlo.

No permitas que la ansiedad por recuperar el peso ideal te haga hacer ajustes en tu dieta cada día ya que podrías decepcionarte y al final podrías dejar tu nueva rutina de alimentos. Lo mejor es que revises lo bueno y lo malo de tu dieta cada fin de semana.

Paso a pasito es la manera de hacer las cosas tranquilas, al saber los resultados principales de la dieta sea lo que sea no se deben de desanimar ya que apenas la van empezando.

Evita usar salsas en tus comidas, por otros condimentos que se utilicen para darle la sazón a las comidas y buscar siempre productos que estén bajos en grasas.

Reduce la porción de tu cena debido a que ese horario es en el que se debe de comer con menos cantidad de comida, esta sería la clave para bajar más peso si en realidad se siguen los pasos correctamente.

Reduce el alcohol por lo menos en la etapa de la dieta pues el peso del ganado en las fiestas decembrinas por lo general es por el alcohol por lo que su contenido calorífico es mayor incluso que una comida.

La clave para bajar de peso estas fechas decembrinas son sencillas, si se siguen al pie de la letra obtendrás los resultados esperados, y se cumpliría uno de los objetivos deseados en las 12 uvas como propósitos del año 2020, realizando la dieta y el ejercicio correspondiente que ayude a lograr el objetivo.