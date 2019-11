Los piojos miden aproximadamente entre 4 o 5 milímetros, estos son portadores de huevesillos, que hacen posible su reproducción, las liendres forman parte de este procedimiento, tiene menor riesgo pero ambos buscan alimentarse la sangre de las personas, en especial de los niños.

Los piojos son insectos pequeños que no tienen alas y es de color blanco, el lugar donde ellos se quedan es en el cuero cabelludo de las personas, pues su único alimento es la sangre, cuando sucede esto se ponen de color negro o rojo, al no tener alas no saltan ni vuelan, se mueven rápidamente y se enganchan con sus patas en el pelo.

Cómo eliminar los piojos con remedios caseros. Foto pixabay.

Cuando se le detecta piojos a la persona, se tienen que tomar las precauciones necesarias, ya que los piojos son contágiables y se pueden transmitir a cualquier persona si se tiene contacto cercano, pues estos animalitos buscan de todas las maneras posibles estar contacto con la sangre por que es su fuente de alimentación.

Ingredientes:

Shampoo Aceite de lavanda Aceite de esencia de eucalipto

Procedimiento: