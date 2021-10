Zuria Vega dijo 'no' a Juan Osorio para protagonizar La Herencia, su próxima telenovela

Hace algunas semanas, el productor Juan Osorio habló sobre la producción que sería su próximo proyecto bajo el nombre de "La Herencia", y aunque en un principio dijo que ya tenía contemplados a los actores sin revelar su identidad, hoy se sabe que la actriz Zuria Vega le dijo 'no' a ser la protagonista.

Entre tanto, Juan Osorio sorprendió debido a que con anterioridad había dicho que sería el remake de "La Criada Bien Criada", cinta protagonizada por María Victoria en 1979, el que produciría este 2021, para el que tenía contemplado trabajar con Biby Gaytán o con Gaby Spino (como se dijo).

Pero el rechazo a trabajar como la actriz principal de "La Herencia", no se debe a la incompatibilidad de caracteres para trabajar con el productor, pues ya ha hecho telenovelas con él como "Mi Marido Tiene Familia" (2017-2019) en dos temporadas.

Y es que, tras el éxito que ha tenido Zuria Vega luego de su regreso a las producciones televisivas con "La Venganza de las Juanas", de Netflix, la actriz de 41 años reveló que estuvo en pláticas con el padre de Emilio Osorio.

No obstante, explicó recientemente las razones por las que no le será posible participar: "Tuve pláticas con Juan [Osorio], pero por fechas no puedo ahorita; entre 'Blue Room' [obra de teatro], tengo otro proyecto que inicio a finales de año, no hay tiempo, pero llegará la historia indicada”.

Por otro lado, la hija del finado primer actor Gonzalo Vega, dejó ver que su regreso a las telenovelas será cuando llegue 'la historia correcta', aunado claro, a que con su regreso a la actuación ha conseguido la aceptación del público, pues ya la extrañaban.

Sin embargo, el haberlo hecho a través de las series de compañías de streaming como Netflix, le ha dejado un muy buen sabor de boca a la actriz, pues además de regresar con cuerpazo y demostrando su habilidad en el pole dance, "La Venganza de las Juanas", es una de las producciones más vistas del gigante del streaming desde su estreno el pasado 6 de octubre, pues se encuentra en el Top 10 de Netflix.

Y por si fuera poco el éxito de su regreso, la actriz protagónica de telenovelas, publicó en su cuenta de Instagram, su emoción por regresar al teatro luego de la obligada pausa por la pandemia generada por el Covid-19:

"¡Qué alegría regresar al teatro!... Nos vemos a partir del 12 de Noviembre? 'Blue Room' dirigida por @diegodelriog al que no puedo admirar y respetar más, y con compañeros MUY talentosos @pierrelouis88 (Pierre Louis) @naianaianaian (Naian González Norvind) @alfredogatica (Alfredo Gatica). Los esperamos en el Teatro Virginia Fábregas. @3allamada".

