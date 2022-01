Yuri se pone de lado de Martín como su abogada, desafiará a Sergio en Si Nos Dejan

Una nueva jugarreta de Sergio Carranza (Alexis Ayala), ha puesto en duda la honorabilidad de Martín Guerra (Marcus Ornellas) luego de propiciar que fuera encerrado detrás las rejas, por argumentar que se había metido a robar al departamento de Julieta Lugo -su amante-, no sin antes hacer uso de sus 'conectes' para hacer que no salga libre. Pero la justicia está de su lado y Yuri (Isabel Burr) también lo hará, desafiando a su propio padre en la telenovela "Si Nos Dejan".

Aunque tiene sus propios intereses y esos no le permitieron irse a vivir con su mamá en lo que se arregla el problema de su desalojo de la mansión Carranza, Yuri es la abogada de la familia y si algo defiende son las causas justas.

Pues la razón más poderosa para quedarse en la casa que también le pertenece, es porque desde hace tiempo tiene escondido de la policía a José Rafael Fuentes, alias 'El Cholo Fuentes', su cliente del que se enamoró y por el que terminó su noviazgo y canceló su boda con Moisés Zapata (Jorge Gallegos).

Aunque su presencia servirá para darse cuenta cuáles son las verdaderas intensiones de Julieta Lugo, la amante de su papá, Sergio Carranza -quien se siente la dueña y señora de todo y ahora busca cambiar toda la decoración de la mansión a su gusto-. Y en su afán de hacerlo, entra al cuarto de trebejos, donde descubre a 'El Cholo', lo que podrá desatar un nuevo problema en la telenovela producida por Carlos Bardasano para Televisa.

Por otro lado, Yuri decidió quedarse para estar al pendiente de Miranda (Isidora Vives) la hija menor de Alicia y Sergio y por la que éste logró quitarle la custodia de la menor y hasta la casa donde vivía con sus tres hijos. Pero una nueva situación la ha puesto en contra de su padre por lo que lo desafiará con todo y el amor que le tiene.

Mientras que Sergio y Julieta se burlan de la suerte de Martín Guerra, que está en prisión sin ninguna razón de peso, Yuri va en busca de su mamá a la casa de su amiga Fedora Montelongo (Gaby Spanic) para contarle que Martín está preso por culpa de su padre, y luego de pedirle ayuda a su hija, ésta acepta ser la abogada de Martín Guerra.

Lo que resulta irónico debido a que Yuri también es abogada del hombre del que se piensa que es asesino de su hermano Simón (Manuel Riguezza) y Martín lo sabe. No obstante, el hecho de verla en su celda del Ministerio Público, le trae nuevas esperanzas, pues le dice que va en su defensa por órdenes de su cliente Alicia Montiel (Mayrín Villanueva).

Otra de las situaciones que hará que Carlota Vegas (Gabriela Carrillo) -ex de Martín y rival de amores de Alicia-, explote, es su coraje, pues ha sido notificada por la Sociedad Mexicana de Psicología que tiene una demandada y tras lo ocurrido con Martín, piensa que fue Alicia la que la señala como una pésima psicóloga, cuando en realidad fue Fedora, su amiga y quien también iba a terapia con ella, la que la interpuso.

