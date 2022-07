Yo soy Betty, la fea sale de Netflix y televidentes reaccionan con memes

Como ya se había anunciado semanas atrás, la telenovela “Yo soy Betty, la fea” dejaría de formar parte del catálogo de Netflix a partir del 10 de julio y como no hay plazo que no cumpla ni fecha que no llegue, la exitosa ficción colombiana ya no se puede ver en la plataforma y ello generó miles de reacciones de sus fans en redes sociales.

Aunque es una de las producciones con más éxito en la plataforma de streaming, formando parte del Top 10 por muchos meses, Netflix decidió retirarla para ofertar nuevo contenido y más telenovelas, pero los televidentes no aprueban la decisión y reaccionaron con memes ante la salida de Beatriz Pinzón, don Armando y compañía.

En redes sociales como Twitter e Instagram abundan publicaciones en las que el público, de manera cómica, se queja por el retiro de “Yo soy Betty, la fea” del gigante del streaming y piden que la regresen al catálogo, pero ello se ve un poco difícil y los internautas aprovecharon para tirarle a Netflix por su decisión.

Así se quejan en redes

Los mismos personajes de “Yo soy Betty, la fea” sirvieron para que los internautas dieran vuelo a su creatividad haciendo memes que posteriormente fueron publicados en redes sociales, quejándose de la partida de la telenovela más exitosa de todos los tiempos del streaming, pese a que cada semana aparecía en el Top 10.

En las imágenes aparecen personajes tan queridos como Beatriz Pinzón, Armando Mendoza, Patricia Fernández, Nicolás y el “cuartel de las feas” con algunas frases que se escuchan en algunas escenas de la telenovela.

“Yo me quiero morir, Huguito, yo me quiero morir”, “Me mataron, doña Catalina, me mataron”, “Mi valeriana, ¡no! Me enfermé, la tensión”, “¿Qué tal la porquería de plataforma que me vine a conseguir”, “¿Por qué me hizo esto? Si usted sabía que yo era incondicional con usted”, fueron algunas de las frases utilizadas en los memes.

Ahora sí señores Betty la fea se nos fue, vuela alto ✨ ����#BettyLaFea pic.twitter.com/logi3y5Er1 — Gabriel (@gabrielbonillo_) July 11, 2022

Sin embargo, también hubo usuarios que celebraron la salida de la telenovela colombiana de Netflix: “Por fin, me chocaba verla en el ‘Top 10’”, “La gente p*nd*ja y sus prioridades en la vida”, “¿Cuál tristeza? Esa novela la pasan en todos pinches lados. Qué bueno que se fue de Netflix”, “Ay, por fin”, fueron algunos de los comentarios.

Salganse de twt #BettyLaFea ya no está en Netflix y necesito llorar. pic.twitter.com/9RvtfMQKtm — la contesta twts (@Rocosas69) July 11, 2022

¿Dónde ver Betty, la fea ahora?

Tras la salida de este melodrama de Netflix todavía hay opciones para verlo en diferentes sitios. En México la alternativa más viable es por TV Azteca, que transmite la telenovela de lunes a jueves de las 21:30 a las 22:30 horas, por Azteca 7.

En la web, los internautas pueden entrar al sitio web de Canal RCN de Colombia, donde se pueden ver algunos capítulos, de igual forma, en YouTube están disponibles varios episodios de esta ficción. En Estados Unidos, la telenovela está disponible mediante la página de NBC pero tienes que estar en dicha nación para poder acceder al contenido.

Me tocó verme los últimos tres capítulos avanzando y cuando iba al ÚL TI MO dió la media noche y la quitaron ������ pic.twitter.com/VaYHmWRvbs — SpinosaT (@espinosa_tavera) July 11, 2022

