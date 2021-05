Yahir será el primer amor de Livia Brito en La Desalmada

Con casi 20 años de carrera artística, Yahir, quien se dio a conocer en el programa La Academia de Azteca en el 2002, se encuentra quizás en uno de sus mejores momentos profesionalmente, pues además de sus proyectos en el teatro y en el mundo de la música, el cantante también tendrá una participación especial en la telenovela La Desalmada, historia de Televisa protagonizada por Livia Brito y José Ron.

"Es un momento muy especial para mí, veníamos de un 2019 donde estuve en 'La voz' y en 'Jesucristo Súper estrella', después me pidieron que me fuera a 'Hoy no me puedo levantar' y todos esos proyectos se fortalecieron en la pandemia", mencionó el cantante durante una conferencia de prensa.

Con La Desalmada, Yahír retoma su carrera como actor en el mundo de las telenovelas, donde encarnara al primer amor de la cubana Livia Brito. “Mi personaje es el primer amor de Brito, no tiene familia, vive para ella y para su familia, se trata de un ganadero noble y honesto y tiene un amor hermoso, puro y blanco”, explicó el cantante a través de una conferencia vía zoom.

Y aunque no dio muchos detalles sobre si su personaje peleará por el amor de Livia Brito, el sonorense se encuentra muy contento de pertenecer a esté proyecto del productor, José Alberto “El Güero”, historia en la que, además, de Livia Brito y José Ron, estará Marjorie de Sousa, Eduardo Santamarina y Marlene Favela.

En otros temas, el cantante de 42 años indicó que está punto de lanzar su octavo disco, material que trabaja desde el 2019. "En un mes aproximadamente estaremos estrenando sencillo. Tenemos un trabajo que para mí es el más fuerte de mi vida. Y esta canción es la más impresionante, la que tiene la letra, la música, la producción, todas las dinámicas, el power punch, todo lo que busco en una canción”,expresó.

Durante la misma conferencia el intérprete de Alucinado expresó que busca un rollo rock italiano, rock-pop “Estamos buscando un rollo rock italiano, rock-pop muy interesante. Y esta primera canción tiene muchas cosas de esto: Solo de guitarra, mucha cuerda, es dramática, podríamos llamarla una balada rock pop”.