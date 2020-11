Yadhira Carrillo y el desagradable beso con Fernando Colunga en La Usurpadora

A más de una década de que Yadhira Carrillo se alejara de la pantalla chica, la protagonista de novelas como Barrera de Amor, La Otra y Amarte es mi pecado se reencontró con sus fans a través de una transmisión en vivo para el canal de Youtube de TlNovelas. La esposa del abogado Juan Collado aprovechó el espacio que le brindó en canal de TlNovelas para responder algunas de las preguntas de sus fans.

Duraante la charla, Carrillo confesó que el fallecido productor Ernesto Alonso fue su gran padrino artísticamente y la persona que le dio los mejores papeles de telenovelas. Sin embargo, no fue todo, ya que Yadhira fue cuestionada si durante las grabaciones de alguna novela vivió algún momento bochornoso.

La actriz no dudó en responder esta pregunta y aseguró que sí vivió una experiencia muy penosa con el galán, Fernando Colunga, tras la participación espcial que ella tuvo en la novela La Usurpadora, donde el actor era el protagonista. “Hasta la fecha no se me olvida y no sabes la pena que siempre tuve. Estábamos en una escena en donde el director me dice: ‘Tu personaje debe ser fuerte, es una mujer loca, no es mesurada, es una mujer corriente, es una mujer de sentimientos malos y esta mujer quiere con el personaje de Colunga (Fernando)”, comenzó diciendo la actriz.

El asunto no paró ahí ya que la actriz dijo que parte de la escena era que tenía que besar a Colunga. “Entonces necesito que te le abalances y beses a Fernando Colunga, a su personaje’. Y él escuchó cuando el director dijo ‘Te le abalanzas dramáticamente y lo besas”. señaló.

Yadhira Carrillo confesó que no fue el mejor beso que haya dado en su carrera de actriz, pues fue “un beso grotesco, brusco y desagradable”. La actriz confesó que por mucho tiempo le quedó la duda de lo que sintió Fernando e incluso después se enteró que el actor de había sentido.

“Después supe, no sé si es verdad o no, que se había sentido, pero no sé si fue verdad, no lo creo porque es encantador. Me quedé como muy preocupada de eso, alguna vez dije: ‘¿Lo que me dijeron será verdad que se sintió’ y que dijo ‘Pero qué es esto, por qué se abalanzó de esta manera’. Y bueno lo hice así porque así lo pidió el director ahí estando él presente”, dijo.

Yadhira Carrillo podría regresar a las telenovelas

Recientemente Yadhira fue captada visitando las instalaciones de Televisa, empresa que le abrió las puertas desde hace muchos años. Durante su visita a la televisora San Ángel fue abordada por la prensa. La actriz fue cuestionada sobre un posible regreso a las telenovelas a lo que dijo que por el momento no hay ningún proyecto en puerta pero no descartaba regresar pronto a la television, pues tras el arresto de su esposo está enfrentando una crisis económica.

“Todos los productores son mis amigos y siempre tienen cosas preciosas para mí, podría quizá hacer algo, excepto los días que estoy con Juan, esos días son intocables pero si surge algo padre con mucho gusto podríamos hacer algo padre”, dijo.