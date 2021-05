Yadhira Carrillo se defiende y revela la razón por la que cacheteó fuerte a Michelle Renaud

Luego de que la actriz Michelle Renaud confesara que la peor cachetada que ha recibido en su vida ha sidola de Yadhira Carrillo durante un set en Televisa, la ex reina de belleza se defendió y explicó la razón por la que cacheteó fuerte a la protagonista de Quererlo Todo.

Fue hace unos días que Michelle Renaud estuvo de invitada al programa de YouTube, Pinky Promise, conducido por Karla Díaz, en donde confesó que a una actriz se le había pasado la mano mientras le daba una cachetada, refiriéndose a Yadhira Carrillo.

“Ella (Yadhira) me tenía que dar una cachetada, yo era su hija, y en el ensayo la marcamos. Y en la toma, la verdad es que una gran, gran actriz, que te mete; hay actrices que te envuelven así y que te hacen creer que lo que está pasando es real, pero a ella se le pasó la mano. Porque de repente, me estaba gritoneando no sé qué, me mete un cachetadón, me sordeó, se me duerme la cara y no entiendo qué pasó”, dijo Renaud.

Lee también: Michelle Renaud recuerda el día que Yadira Carrillo la cacheteó

Ante estás declaraciones la protagonista de de la telenovela Amarte es mi Pecado dio su réplica y aseguró que la razón por la que caheteó a Michell Renaud así de fuerte fue porque buscaba darle realidad a su actuación y evitar que la toma se repitiera una y otra vez.

Durante su llegada al reclusorio Norte, lugar donde se encuentra su esposo, Juan Collado, fue que Yadhira Carrillo fue abordada por la prensa quién rápidamente la cuestionaron sobre las declaraciones de la joven famosa, a lo que ella respondió que eran las indicaciones del director.

“Nuestro director Benjamín Cann, a quien le mando un beso, siempre nos dijo: ‘Quiero una bien dada, no quiero muchas’. Y si no la dabas bien, se tenía que repetir y tenía que volver a dar la cachetada, una vez me acuerdo que con (Sergio) Sendel se repitieron siete veces, él lo puede platicar y siempre nos decía nuestro director: ‘Una y bien dada’, ¡qué dolor!”, explicó Yadhira.

La esposa de Juan Collado aprovechó para asegurar que no es la única persona que graba escenas así, pues hay muchos compañeros que también lo hacen con la mera intención de que la escena se vea real y este lo mejor posible.

"Incluso me dejaban marcada la mano muchas veces, las compañeras, nos las dejábamos marcadas, nos dábamos unas cachetadas de verdad, te dolía, juro que sentías hasta el tímpano, sentías el oído, la mano aquí todo rojo, la mano marcada, ay pobrecitas”, explicó Yadhira Carrillo.

Lee también: Enseñando pierna con mini vestido blanco, Livia Brito celebra sus victorias

Finalmente, la famosa expresó que para ella es normal recibir cachetadas de este tipo, aunque aclaró que mientras se hagan con respeto y tratando de que no se vulevan a repetir, no hay ningún problema. “Puedo decir que hay más de ocho o diez actrices a quien tuve que darles y que me dieron cachetadas, primeras actrices, desde Jacqueline Andere. Nos dábamos unas muy buenas”, expresó Yadhira Carrillo.