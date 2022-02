Yadhira Carrillo regresaría a las telenovelas tras 14 años de ausencia

Tras 14 años de ausencia de la pantalla chica, Yadhira Carrillo estaría a nada de firmar su regreso a las telenovelas este 2022 y retomar su exitosa carrera como actriz pues recientemente fue vista por los pasillos de Televisa platicando con algunas personas, por lo que los rumores de un retorno comenzaron.

Fue el periodista de espectáculos Juan José Origel quien reveló en el programa “Con permiso”, de Unicable, que la protagonista de “Amarte es mi pecado” visitó recientemente las instalaciones de la empresa de San Ángel y todo parece indicar que está planeando su regreso a las telenovelas tras 14 años de ausencia.

Hay que recordar que en 2008 Yadhira Carrillo se retiró de la televisión luego de protagonizar “Palabra de mujer” para dedicarse a negocios que no tenían nada que ver con la farándula, además que contrajo matrimonio con el abogado Juan Collado, ex de Leticia Calderón, quien actualmente se encuentra preso, por lo que para generar recursos regresaría a las telenovelas muy pronto.

Juan José Origel comentó con Martha Figueroa en “Con permiso” que tenía una exclusiva que compartir de una de sus amigas y reveló que se trataba de Yadhira Carrillo, quien, al parecer, estaría negociando su retorno a los melodramas para este año.

“Ojalá y regrese a la televisión. En estos días andaba por ahí en Televisa San Ángel, dando la vuelta y todo, pero ella siempre muy amable, saludando a la gente, y un allegado a nuestra producción se acercó a ella a investigar qué estaba haciendo”, comentó el periodista de espectáculos muy a su estilo.

“Pues cuál fue la sorpresa para esta persona que Yadhira no dijo esta boca es mía, ella no soltó nada, platicaba ‘ay que rico está el clima’… Feliz, pero mira, lista, lista… A mí sí me daría mucho gusto que regresara”, comentó el comunicador en “Con permiso”.

Juan José Origel también alabó a Yadhira Carrillo por cómo ha llevado la situación con su esposo: “Es una mujer entera, es una mujer fuerte, una mujer que con todo lo que ha pasado ha sabido aguantarse”, dijo, mientras que Martha Figueroa consideró que debería continuar con su carrera como actriz pues “es lo suyo”.

La última vez que Yadhira Carrillo participó en una telenovela fue en “Palabra de mujer”, entre 2007 y 2008; posteriormente se desempeñó como presentadora recurrente en el matutino “Hoy”, de Televisa, y después de ello se alejó completamente de la televisión para dedicarse a su familia y a sus negocios.

Sin embargo, su vida dio un giro cuando su esposo Juan Collado fue detenido por el delito de lavado de dinero y actualmente se encuentra preso; durante este tiempo, la actriz se ha mantenido al lado de su pareja y ahora estaría pensando en regresar a las telenovelas para retomar su carrera y generar recursos para mantenerse.

