Yadhira Carrillo recuerda el grotesco beso con Fernando Colunga en La Usurpadora

Pese a que lleva retirada de la televisión un buen tiempo, uno de los rostros más conocidos en las telenovelas es el de Yadhira Carrillo, quien destacó no sólo por su belleza sino por su talento, el cual la hizo protagonizar algunos melodramas y realizar participaciones especiales en otros, como le ocurrió con la secuela de “La usurpadora“, donde vivió un penoso momento con Fernando Colunga.

La protagonista de “La otra”, producción de Ernesto Alonso para Televisa, recordó cuando en 1998 participó en la telenovela “Más allá de la usurpadora“, donde interpretó a Raquel, una mujer que buscaba arrebatarle el amor de Carlos Daniel a Paulina, y tuvo que interpretar una escena en la que se vio obligada a besar a Fernando Colunga, en un momento que se convirtió en algo muy desagradable y grotesco.

Fue la propia Yadhira Carrillo quien contó a detalle lo que ocurrió con el grotesco beso con Fernando Colunga en la telenovela y aseguró que continuaba apenada con el actor pues, tratando de cumplir las indicaciones del director, se le abalanzó a su compañero, planteándole una caricia muy brusca.

Lee también: "Nada a la altura": Lucía Méndez sólo quiere protagónicos para volver a las novelas

La actriz rememoró dicho momento durante una participación en el programa de YouTube “Cuando grababa“, de Tlnovelas, donde habló sobre lo que ocurrió en aquella ocasión, cuando pasó un momento muy tenso y penoso con Fernando Colunga, quien al parecer se molestó por lo ocurrido.

“Lo que pasó en ‘La usurpadora’ hasta la fecha no se me olvida, no sabes la pena, la pena que siempre tuve, y hasta la fecha, ¡eh! Les voy a platicar“, comentó Yadhira Carrillo ante la pregunta de uno de sus seguidores mientras participaba en la charla en YouTube.

“Me hablaron de ‘La usurpadora’ para llegar a hacer un papel especial, era una actuación muy chiquita, fue Raquel ¿Recuedan? Estábamos en un escena donde el director me dice: ‘tu personaje debe ser fuerte, es una mujer loca, no es mesurada, es una mujer corriente, es una mujer fea, de sentimientos malos, y esta mujer quiere con el personaje de (Fernando) Colunga’”, recordó Yadhira Carrillo.

Agregó que le pidieron a maquillaje pintarle los labios de rojo mientras que el director le giró instrucciones muy precisas: “’Necesito que te abalances y veces a Fernando Colunga, a su personaje’. Y yo dije ‘Ok’, y ahí estaba mi compañero Fernando y él escuchó cuando el director dijo ‘te le abalanzas dramáticamente y lo besas’“. Mira la escena en el siguiente video.

Lee también: Verónica Castro y la verdad sobre el veto que sufrió por parte de Televisa

“Me le dejo ir a Colunga y le planto un beso, grotesco, como me lo pidieron, grotesco, brusco, desagradable. Después supe, no sé si es verdad o no, que él se había sentido, no sé si sea cierto porque él es encantador, de verdad… entonces yo me quedé muy preocupada por eso, dije ‘¿Será? Pero pues yo lo hice así porque así me lo pidió el director estando él presente”, agregó.

Yadhira Carrillo tuvo una carrera llena de éxitos en la televisión, sin embargo, “Palabra de mujer” fue su última telenovela entre 2007 y 2008, para después retirarse y dedicarse al emprendimiento con una empresa de ropa. Posteriormente, contrajo matrimonio con el abogado Juan Collado, quien actualmente se encuentra preso.

Síguenos en