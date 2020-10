Yadhira Carrillo y Leticia Calderón durante muchos años han sido las dos mujeres más enfrentadas por los medios de comunicación por mantener una relación con el abogado, Juan Collado, ex esposo de Leticia Calderón que se encuentra detenido por presunto lavado de dinero y crimen organizado.

Tanto Yadhira Carrillo como Leticia Calderón , son exitosas actrices de telenovelas, con una historia cada una que ha sido de las más mediáticas, ya que se dijo que Yadhira había comenzado una relación con el abogado cuando aún estaba casado con Leticia.

La misma Leticia Calderón declaró que a pesar de que Juan Collado se había ido de la casa y la había dejado por Yadhira Carrillo, seguía regresando, lo que hizo entender que tenía una relación con las dos.

Yadhira Carrillo no quiere de enemiga a Leticia Calderón y la llena de elogios

Lety Calderón ha tachado a Collado de mal padre, de falta de atención a sus hijos, mientras que Yadhira Carrillo lo sigue defendiendo a capa y espada, dijo que siempre estaría con él, en las malas y en las buenas.

Ahora Carillo ha sorprendido al llenar de elogios a su rival de amores, Lety Calderón, dejó claro que si de trabajo se trata, no tendría ningún problema en participar en un proyecto junto a ella.

“La respeto muchísimo, no nos vemos nunca, pero siempre se lo he dicho, ella lo sabe: mi casa es su casa porque ella fue en algún momento pareja del que ahora es mi esposo”, dijo en una entrevista para Televisa.

Hasta habló del trabajo que Lety Calderón está haciendo en "Imperio de Mentiras", dejando claro que la admira como actriz, "es excelente" dijo Yadhira de la manera de actuar de Leticia.

Seguro cuando Leticia Calderón se entere de todas las flores que recibió de su rival de amores, tendrá algo que decir, pues Carrillo cerró diciendo: "A mí me encanta, lo hace muy bien, me parece que es una mujer a la que hay que aplaudirle tantos esfuerzos y su belleza y su talento, siempre lo he dicho, desde el primer día".

Lety Calderón nunca ha ocultado que nunca sería amiga de Yadhira Carrillo, por qué asegura que la actual pareja de Collado, sabía que aún estaba casado y aún así decidió estar con él, pero que esta situación ya es muy "open mind" por que ha conocido a otras ex del abogado y se llevan muy bien.

"Siento de Juan, es un gran hombre, pero equivocó su nacionalidad, debió ser árabe o algo así, no pasa nada, todas las ex y las nuevas nos conocemos y nos llevamos bien", dijo en una entrevista Leticia Calderón.

