Yadhira Carrillo descarta regresar a las telenovelas y confiesa que ha rechazado protagónicos

Aunque Yadhira Carrillo se retiró de las telenovelas desde 2008 luego de protagonizar “Palabra de mujer”, la actriz sigue estando presente en la memoria del público mexicano y en sus apariciones siempre es cuestionada sobre si tiene planes de volver a la televisión próximamente, y en una reciente entrevista con los medios de comunicación fue firme con su respuesta.

La protagonista de “Amarte es mi pecado” asistió hace unos días al homenaje que se le realizó a Silvia Pinal en el Palacio de Bellas Artes ataviada con un elegante vestido negro y durante su paso por la alfombra roja fue abordada por la prensa sobre un posible retorno a la actuación, sin embargo, ella descartó regresar a las telenovelas.

Con una amplia trayectoria, un talento probado y una belleza despampanante, Yadhira Carrillo dejó una huella muy onda en los melodramas y es por ello que televisoras y hasta plataformas de streaming la han buscado, pero ella confesó que ha rechazado varios protagónicos pues en este momento tiene otras prioridades.

No a las telenovelas

En las telenovelas, la actriz hidrocálida protagonizó ficciones como “La otra”, “Barrera de amor” y “Amarte es mi pecado”, además de tener participaciones importantes en otras producciones, como su papel de Elena Navarro en “Rubí”, donde compartió créditos con Bárbara Mori y Sebastián Rulli.

Pero fue “Palabra de mujer”, al lado de Edith González, su última aparición en la televisión para después retirarse y dedicarse a su familia y a la empresa que fundó para organizar eventos, pero su vida dio un giro de 180 grados cuando su esposo Juan Collado fue encarcelado acusado de diversos delitos.

Abordada por la prensa, Yadhira Carrillo reiteró que no piensa volver a las telenovelas pues en este momento su prioridad sigue siendo su esposo, por lo que no tiene tiempo para regresar a la actuación y retomar su carrera, además de que reveló que ha rechazado varias propuestas.

“Yo creo que ahorita no (voy a regresar). Me preguntaban que si con todo esto había pasado algo como de no tener trabajo o ese tipo de cosas, al contrario, me buscaron, les agradezco infinitamente pero no puedo ahorita hacer nada”, manifestó la ex reina de belleza.

Yadhira Carrillo dio a conocer que entre las empresas que le han ofrecido algunos proyectos se encuentra en Netflix, Televisa y Telemundo, pero sostuvo que las rechazó debido a que tiene muy clara cuál es su prioridad y para ella es más importante dedicar toda su energía a la situación que está pasando su esposo y apoyarlo.

“Tuve propuestas muy bellas en Netflix, padrísimas, así de ‘Yadhi, escoge qué personaje quieres en tres proyectos’, Telemundo, protagonizar en Televisa, muchas cosas, llovieron muchas cosas, siempre, gracias a Dios he tenido esa suerte con el trabajo, pero estoy con mi esposo y si yo me voy a trabajar fuera me tendría que ir lejos de él y él me necesita ahora más que nunca”, indicó.

