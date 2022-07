Desde hace 12 años, la actriz mexicana, Yadhira Carrillo, se retiró del mundo de la actuación, justo cuando estaba en su mejor momento, tras contraer matrimonio con el abogado, Juan Collado, quien actualmente se encuentra en prisión, acusado de delincuencia organizada, por lo que la famosa descartó regresar a las telenovelas, pues primero es su esposo.

Fue durante una visita al programa Sale el Sol que Yadhira Carrillo abrió su corazón en la sección de El Asador de Juan, en donde contó cómo se siente al llevar tres años distanciada de su esposo y sus constantes visitas al reclusorio, y de si piensa regresar a las telenovelas, a lo que la famosa descartó de volver a la actuación, ya que aseguró que su esposo es primero.

La protagonista de Amarte es mi pecado, indicó que ya ha recibido por lo menos 12 propuestas de trabajo, sin embargo, las ha rechazado porque en estos momentos su prioridad es su esposo, pues para eso se casó, sin embargo, no descarta la posibilidad de regresar a las telenovelas cuando él deje de necesitarla.

“Ahorita en tres años que llevo en este tema, Juanito, me ofrecieron la telenovela Cuna de lobos, pero a lo largo de tres años, Juanito, si te digo 12 proyectos así, han sido pocos y que les he dicho que no, primero es Juan, primero es mi esposo y después es lo que sigue, para eso te casas”, señaló la estrella de televisión.

Yadhira Carrillo confesó que si en algún momento ella decide regresar a las telenovelas sería en una producción para niños o de animales. “Algo así más como de animales, de niños, pero más familiar, un tema clasificación A”, indicó. Por otro lado, la protagonista de Barrera de Amor, aseguró que día a día vive una lucha con lo de su esposo, pero se siente muy orgullosa de cómo él ha enfrentado está situación.

“Me siento profundamente orgullosa de él, estoy con él siempre, lo acompaño siempre, le cocinamos, le lavamos sus sábanas, le lavamos su ropa, se la llevo. Me siento muy orgullosa de él porque podría pelear de muchas formas y lo hace por el lado legal, adecuado (...) Es una gente a quien admiro profundamente, a quien amo profundamente. La admiración que siento por el es tan infinita porque lo veo en este lugar tan inmerecidamente”, expresó la famosa.

“A toda esta gente que está tentada por desesperación y por tristeza y porque vive cosas injustas en su vida, yo encontré una cosa maravillosa, Juan, que es maravillosa para cualquier ser humano (...) (Dios) es el que me ha llevado de la mano, tres años ya, de una tristeza, de un suplicio muy grande”, continuó.

Por último, Yadhira Carrillo aseguró que pese a que se siente triste por la situación de su esposo, no se por vencida y en vez de llorar, prefiere guardar su energía para él. “No lloré, lloré poco porque soy yo quien tiene que llegar con mi esposo para decirle ‘vámonos para arriba’ (....) ‘mira qué rico te traje de comer esto y esto, en casa te hicimos esto y te mandaron este libro’”, expresó.

