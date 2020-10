Yadhira Carrillo confesó que pudo haber sido toda una Salma Hayek

En medio de la polémica que vive actualmente por el proceso judicial que está pasando su esposo, el licenciado Juan Collado, la guapa actriz y modelo, Yadhira Carrillo, recordó grandes momentos que ha vivido a lo largo de su trayectoria, entre ellos cuando recibió una propuesta para trabajar en el cine en Hollywood .

Fue en un en vivo a través de la plataforma de YouTube , donde la protagonista de novelas de Televisa, que contó sus mejores momentos como actriz, e incluso recordó su actuación en Rubí junto a la actriz Bárbara Mori.

La actriz abrió su corazón como nunca antes lo había hecho e hizo revelaciones que causaron sensación entre los seguidores. Carrillo platicó que tuvo la invitación a participar en reciente serie ‘ Cuna de Lobos’ , donde pudo haber interpretado, a nada ni nada menos, que la famosa ‘Catalina Creel’ de dicha serie y la oportunidad que tuvo de trabajar en Hollywood.

La actriz no espeficó cual fue la razón que la llevó a rechazar este proyecto, donde daría vida a Catalina Creel.

“Me invitaron a ser Catalina Creel y me hubiera encantadó hacerlo... no era el momento para mí, para poder trabajar porque yo tenía en ese momento compromisos de trabajo y entonces, dicen que luego si te avientas muchos compromisos con uno no quedas bien”

Durante la transmisión realizada por el canal Tlnovelas, la modelo presumió un nuevo look, un corto de cabello rizado y perfectamente maquillada para la ocasión.

Ante la curiosidad del público que escuchaba muy atento sus palabras, Yadhira platicó de la participación que asumió Paz Vega para interpretar a la villana de la historia, opinando del trabajo de la española.

“Les di todas las gracias del mundo, con todo mi corazón, no lo pude hacer. Después supe que lo había hecho esta hermosisísima mujer española (Paz Vega), que de verdad cómo admiro y me encanta verla trabajar, y yo creo que fue la mejor Catalina Creel que pudieron haber encontrado, a mi gusto, me encantó…”, atestiguó.

Durante el vivo, la actriz declaró que pudo haber sido la segunda Salma Hayek en Hollywood

“Me llamó una persona que se llama Robert Rodriguez, me llamó hace exactamente veinte, veintiún años probablemente, y yo estaba por hacer con el señor Ernesto Alonso la novela. Me dijo: ‘Yo hice la primera película de Salma Hayek y quiero que seas mi segunda Salma Hayek…’, así lo dijo cine…, Quiero que seas la siguiente en incursionar en Hollywood porque tu personalidad, tus rasgos latinos y tu forma de actuar me gustan mucho, entonces quiero invitarte para que hagas esta, mi siguiente película, Yadhira, y después de aquí estoy seguro que no vas a poder regresar a México porque sé que tu carrera va a ser allá (en Hollywood) …’”, relató.

Yadhira Carrillo explicó por que no pudo trabajar con el cineasta Robert Rodriguez.

“En ese momento que hice el casting con Robert Rodriguez, el señor Ernesto Alonso dijo: ‘Va a ser para mí imposible poder hacer la telenovela y darte el tiempo para puedas hacer película con el señor Robert Rodriguez…', entonces hice el casting, fue en Estudios Churubusco y además yo no estaba preparada en ese instante para tener un perfecto inglés, fue como mi momento, mi tiempo, mi súper boom aquí para las telenovelas… había mucho qué hacer en México… si hubiera pasado ese casting no sé qué hubiera sucedido…”, dijo

Para finalizar habló que Jaime Camil la buscó hace tres años, donde la invitó, a participar en la serie Jane the Virgin, platicó que fue su agenda tan apretada tuvo que decir que no.

