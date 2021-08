William Levy deja atrás a Sebastián Vallejo y estrena nuevo look

Luego de finalizar las grabaciones del remake de “Café con aroma de mujer”, William Levy, quien encarnó al protagonista de la historia Sebastián Vallejo, se despidió de su personaje con un cambio de look, el cual dejó ver en redes sociales para sus fans.

El actor cubano, al que se puede seguir viendo por la señal de Telemundo todas las noches en la transmisión de la telenovela colombiana, decidió dejar atrás a Sebastián Vallejo y acudió con una reconocida estilista para que le hiciera un trabajito en su cabello, modificando un poco su estilo para dar paso a nuevos proyectos.



Como Sebastián Vallejo, personaje que en la versión original fue interpretado por Guy Ecker, William Levy se caracterizó por el tono dorado de su cabellera y su peinado cayéndole ligeramente sobre la frente, pero ahora todo ello quedó atrás y aquí te mostramos cómo luce ahora el galán, quien estrena nuevo look.

Fue apenas este domingo que el protagonista de telenovelas mexicanas como “Sortilegio” y “Cuidado con el ángel” acudió con la estilista Millie Morales para realizarse un cambio de look y dejar atrás a Sebastián Vallejo, tras rodar sus últimas escenas de “Café con aroma de mujer”, la cual todavía no llega a su fin en la pantalla.

Y fue precisamente Millie Morales quien reveló la nueva apariencia del galán de telenovelas, a quien le realizó unos arreglitos en el pelo y lo presumió en sus historias y su perfil de Instagram, mostrando cómo se ve ahora. ¡Mira la foto!

“Mis Domingos a veces se comprometen por mi bello @willevy y cómo decirle que no. Thank you for your trust en mis #creandolooks”, escribió la estilista en una publicación en la aplicación de la camarita, quien también posteó la misma foto en sus historias.

Las diferencias entre el nuevo look de William Levy y el que lució para encarnar a Sebastián Vallejo eran notables, pues de entrada el tono del cabello es más oscuro que el que requirió su personaje en “Café con aroma de mujer”, además que el peinado también varió y, a diferencia de la ficción, levantó las puntas, haciéndolo más moderno.

Los comentarios en la publicación no se hicieron esperar por parte de fans de William Levy, al que llenaron de piropos: “Me encanta ese look”, “Amamos este nuevo look y ese color de cabello”, “Este look te quedó de maravilla”, fueron algunas de las reacciones, aunque el resultado final se verá posteriormente cuando el actor lo dé a conocer en sus redes.

En “Café con aroma de mujer”, William Levy compartió créditos con Laura Londoño, quien interpretó a la Gaviota, y con Carmen Villalobos, en el papel de la villana Lucía Sanclemente, con quienes tuvo muy buena química. Tras este proyecto, aún se desconoce cuál será la próxima producción en la que participe.

