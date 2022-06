Vuelven Verónica Merchant y Rosa María Bianchi a Televisa por la puerta grande con Mujer de Nadie

La noche de este lunes está por empezar "Mujer de Nadie", una prometedora telenovela que tras ser producida por Giselle González, traerá de vuelta a dos actrices que desde hace estaban alejadas de los foros de Televisa San Ángel. Se trata de Verónica Merchant y de Rosa María Bianchi, recordadas por múltiples personajes en diversas novelas.

Ellas complementarán el elenco que ya fue presentado el jueves pasado en la presentación oficial de la telenovela ante la prensa y ya han figurado dentro de la misma, haciendo como si el tiempo no hubiera pasado y haciendo compañía a la pareja protagónica de "Mujer de Nadie", conformada por Livia Brito y Marcus Ornellas.

La primera de ellas es Verónica Merchant, quien después de 24 años de no figurar en proyectos del Canal de las Estrellas, este 2022 regresa a la pantalla chica de Televisa para dar vida a Pilar en "Mujer de Nadie". La actriz inició su carrera artística en Televisa tras debutar en "Corazón Salvaje" (1993-1994) al lado de Edith González, Eduardo Palomo, Ana Colchero y Ariel López Padilla.

Lee también: María León brilla con Divina Tentación, tema de Mujer de Nadie de Livia Brito y Marcus Ornellas

Un segunda ocasión compartió créditos con Colchero en la telenovela de época "Alondra" (1995) y posteriormente entre 1995-1996 dio vida a Virginia Altamirno en "Lazos de Amor" junto a Lucero. Su primer protagónico se lo ganó gracias a su entrega en la pantalla chica de Televisa, en la telenovela infantil "Luz Clarita" (1996-1997) dando vida a Soledad Martínez / Rosario Vertis Vda. de Gonzalo y su última participación sería también como protagonista en "Una luz en el camino" (1998) como Marcela Villarreal.

Y tras 12 telenovelas más de TV azteca en las que permaneció por mucho años, Verónica Merchant, también regresó a las series televisivas con "La Venganza de las Juanas" (2021) como madre de Zuria Vega, quien daba vida a una de las protagonistas de la historia.

Lee también: Tras estar lejos de México, Angelique Boyer y Sebastián Rulli vuelven con exitosa telenovela

Por su parte, después de 25 melodramas y 40 años de carrera artística, debutando en la cinta "Hotel Villa Goerne" (1982), vuelve por la puerta grande la actriz Rosa María Bianchi, que también ha brillado en producciones de Netflix como la serie "Monarca" (2019) como Ana Cecilia Dávila Vda. de Carranza, la matriarca de la familia Carranza, o por última vez en Televisa en la bioserie "José José, el Príncipe de la Canción" (2018) en la piel de Margarita.

La primera actriz Rosa María Bianchi viene de telenovelas como "La Fuerza del Destino" (2011), "Yo no creo en los hombres" (2014-2015), "Yago" (2016) todas de Televisa, y posteriormente emigró a Telemundo para hacer "La Suerte de Loli" (2021) en la que compartió créditos con Silvia Navarro, Jacky Bracamontes, Mariana Seoane, Osvaldo Benavides y Rodrigo Vidal, entre otros, y la noche de este lunes, marca su regreso a la televisora de San Ángel como Gertrudis, una de las villanas de la historia de Televisa Univisión.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!