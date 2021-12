Victoria Ruffo revela su secreto para verse igual que hace 10 años en Corona de lágrimas 2

El pasado 6 de diciembre comenzaron las grabaciones de la telenovela Corona de lágrimas 2, melodrama que fue todo un éxito y el cual estuvo protagonizado por Victoria Ruffo, Alejandro Nones, José María Torre y Mane de la Parra. A pocos meses de anunciarse la segunda temporada, la ex esposa de Eugenio Derbez reveló algunos detalles de la segunda temporada de la novela y hasta su secreto para verse igual de joven que hace 10 años.

Fue durante una entrevista para Ernesto Buitron News que Victoria Ruffo contó como se siente de volver a la pantalla con su mismo personaje en esté melodrama que grabó justamente hace 10 años bajo la producción de José Alberto Castro para Televisa, y de compartir sets de grabación con sus mismos compañeros.

"Después de 10 años volver a hacer el mismo personaje con los mismos actores es la primera vez que yo creo que se hace esto en televisión y emocionada y contenta obviamente de innovar", expresó la actriz durante la entrevista.

Victoria Ruffo, quien se ha ganado el cariño del público a lo largo de su carrera y gracias a melodramas como La Madastra, destacó que está más que feliz de grabar Corona de Lágrimas, historia que en el 2012 se posicionó en el gusto del público.

"[Fue] una historia que me dio mucho gusto poder hacer hace 10 años, es un personaje muy bonito, muy lindo, muy entrañable para mí. Yo sé que esa palabra de repente ya les suena mucho y no les gusta, pero es un personaje hermoso", compartió la mamá de José Eduardo Derbez.

Victoria Ruffo también aprovechó la entrevista para revelar algunos detalles de Corona de lágrimas 2 e incluso gritó a los cuatro vientos algunos de sus secretos para verse igual que hace 10 años.

"Van a ver lo que puede pasar en cualquier familia cuando pasan 10 años, o sea mi hijo Patricio tiene una hija y lo que les decía que el paso del tiempo lo da la niña, que es la que tiene ya 10 años, pero hay muchas cosas, vienen cosas nuevas, personajes nuevos, lágrimas nuevas… De todo", avanzó. "Pero básicamente que la vean. Yo siempre digo que no me gusta contar mucho de las historias y los personajes porque pierde un poquito esa magia y esa ilusión. Yo creo que les va a gustar, es una historia para toda la familia, es una historia de amor de verdad, de hijos, de sufrimiento, de alegría… Tiene todo lo que puede tener una familia normal", expresó.

En cuánto a si se ha sometido a algunos arreglitos estéticos para seguir viéndose igual a como veía hace 10 años en la primera temporada de la telenovela Corona de lágrimas, Victoria Ruffo fue muy contundente en su respuesta y aseguró que no es de las artistas que pasan "poniendo nada ni me esté haciendo nada".

"No soy una mujer que me esté poniendo nada ni me esté haciendo nada. Yo creo que ahí radica en que no vean cambios porque sigo siendo la misma, de repente a lo mejor botox o una estiradita o algo ya viene un cambiecito del ojo, de la boca…", confesó la reina de las telenovelas.

