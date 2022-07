Victoria Ruffo reacciona al protagónico de Aracely Arámbula en La Madrastra: Le deseo toda la suerte

Hace algunas semanas, causó un revuelo total el hecho de destaparse que la actriz Aracely Arámbula estaría de regreso en Televisa, y no sólo eso, sino que además, sería con un protagónico de una telenovela clásica como es "La Madrastra" y Victoria Ruffo, su antecesora, ya ha reaccionado a dicha participación.

Entre las grabaciones de "Corona de Lágrimas 2" y en una entrevista con el programa de Univisión "Despierta América", 'la Queen' de las telenovelas habló sobre cuál es su percepción de que 'la Chule' vaya a dar vida al personaje que en su momento fue María Fernández Acuña de San Román y que este 2022 se llamará Marcia.

"Me dio gusto cuando me enteré y además me enteré por ella, que me dijo: 'Oye, voy a hacer 'La Madrastra'...' y pues le dije: 'Oye, qué linda, es un gesto muy amable de tu parte muy lindo, de cariño, de atención, y te deseo toda la suerte, que te vaya bonito".

Victoria le desea buena suerte a Aracely Arámbula

"Es un personaje muy, muy bello, entonces ella hará su creación de 'La Madrastra', ella hará su personaje brillar como lo sabe hacer", continuó diciendo Victoria Ruffo cuando se refirió al personaje que le sucederá luego de 17 años y que estará interpretado por Aracely Arámbula.

Incluso, no hay que olvidar que en su momento, cuando salió a la luz que 'la Chule' sería parte de esta producción, anteriormente, había visitado a Victoria Ruffo en los sets de grabación de Televisa San Ángel y aprovechó para tomarse las fotos del recuerdo con ella y con Geraldine Bazán, siendo ellas dos, hijas en la ficción de la primera actriz en otros proyectos.

Por otro lado, la ex de Eugenio Derbez, dijo que Aracely Arámbula es la actriz indicada para dar vida a Marcia por esta razón:

"Es una mujer que admiro mucho, que quiero mucho, que somos buenas amigas y para mi gusto es una excelente actriz y tiene todo para poder hacer 'La Madrastra', es una mujer entregada".

Sobre el comentario de que Aracely Arámbula reveló ante la prensa que para ella va a ser un honor interpretar a Marcia, debido a que no será fácil superar la actuación de Victoria Ruffo y que lo hará con mucho amor, ella dijo: "Yo sé que sí, tiene todo el talento del mundo", y al mismo tiempo le envió sus bendiciones.

Por otro lado, quien continuará dando vida a Refugio Hernández en "Corona de Lágrimas 2", opinó sobre la nueva generación de actrices y actores que hoy en día brillan en las telenovelas:

"Yo empecé a trabajar hace 43 años, entonces era otra camada, había otras actrices, y se estaba dando paso a esta generación, una generación de chicas y chicos muy talentosos, muy lindos, muy guapos, y que bueno, vienen empujado y que así debe ser la vida"...

