Victoria Ruffo asegura que es muy diferente a doña Refugio: ‘Yo casi no lloro’

Luego de tres años de ausencia en telenovelas, y a una década de “Corona de lágrimas”, Victoria Ruffo está a nada de regresar a la televisión nuevamente en el papel de doña Refugio, en la segunda temporada del exitoso melodrama, que ya se encuentra en grabaciones.

“Corona de lágrimas 2” traerá de vuelta a los hermanos Chavero y a doña Refugio, en una secuela donde todos los fans de la telenovela producida por José Alberto Castro para Televisa esperan más drama por parte de la protagonista, pero a diferencia de lo que se puede creer, Victoria Ruffo aseguró que es muy distinta a su personaje.

“Yo casi no lloro”, fue lo que afirmó la “Reina de las telenovelas” en una reciente entrevista con la revista TVyNovelas, donde adelantó que sí habrá muchas lágrimas y está lista para sacarlas con su personaje en la ficción, pues en la vida real se las ha guardado justo para este momento.

Uno de los rasgos que históricamente ha distinguido a Victoria Ruffo ha sido, precisamente, su capacidad para llorar en los melodramas, sin embargo, la actriz ha comentado en anteriores oportunidades que en su vida diaria no suele hacerlo y ahora lo reiteró en su charla con TVyNovelas.

“Yo en mi vida real casi no lloro, a no ser que pase una desgracia realmente grave. Pero no lloro, y ahorita han pasado tantas cosas en estos dos años después de mi última telenovela (Cita a ciegas), entre la pandemia y tantas muertes que han pasado cerca de nosotros, entonces siento que todo eso lo traigo como muy arraigado, y yo siempre utilizo eso para mis personajes, y creo que ahora sí traigo lleno el tanque”, dijo.

Victoria Ruffo señaló que en ese sentido sí es muy diferente a doña Refugio, quien en la primera temporada de “Corona de lágrimas” se la pasó llorando por todo, un rasgo que ella no comparte pero que sí disfruta hacerlo en televisión.

“Yo disfruto mucho llorar porque las señoras lloran conmigo, es una especie de desahogo, y el personaje me encanta, ya que es una señora, ama de casa, con sus hijos, sus problemas de madre”, comentó, sin embargo, no quiso soltar detalle sobre si doña Refugio seguirá sufriendo en esta segunda temporada.

“Pues, no sé, la verdad es que yo creo que esto sería como el regreso de los hermanos Chavero, y se acabó. Pero como dice el Güero, a lo mejor y ahora vengan los nietos”, indicó Victoria Ruffo, quien, pese al éxito que tuvo “Corona de lágrimas” hace 10 años, no se aventura a pronosticar si la secuela tendrá el mismo éxito.

Lo que sí admitió la actriz fue que está muy contenta por regresar a la televisión y volverse a meter en la piel de doña Refugio, aunque confesó que en algún momento pensó que si ello ocurría sería quizá para una película y no para una telenovela, pero “me siento fascinada con el proyecto”.

