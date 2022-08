ViX+ suma a su catálogo la exitosa novela colombiana La Nieta Elegida

La nueva plataforma ViX+ de TelevisaUnivision está echando la casa por la ventana con nuevas series y novelas que está incluyendo en su catálogo; y aunque ha realizado varias producciones que se han estrenado a la par de la misma, ya está comenzando a incluir producciones latinoamericanas como la novela colombiana "La Nieta Elegida".

La telenovela que ofrece una fuerte dosis de suspenso, está escrita por Julio Jiménez e Iván Martínez y fue producida con anterioridad para Canal RCN. Está protagonizada por Francisca Estévez, los colombianos Carlos Torres y Consuelo Luzardo (Vivian Roldán), y la actriz y cantante venezolana Juliette Pardau (Vivian Roldán).

Y de acuerdo a la nueva cadena TelevisaUnivision, "La Nieta Elegida", sólo podrá verse en Estados Unidos, México y otros países latinoamericanos a través de ViX+.

La trama

Esta novela colombiana, viene cargada de intrigas, odio y amores prohibidos. Comienza con el asesinato de un ser querido y de la llegada de una misteriosa mujer a la vida de las familias que protagonizan la historia, que sabe mucho sobre el pasado e irá revelando todos los secretos de uno en uno.

"La Nieta Elegida" está ambientada en una historia actual y serán las familias Roldán, Mayorga y Osorno; la pareja conformada por Juan Esteban Osorno y Luisa Mayorga (Carlos Torres y Francisca Estévez), será la protagonista y tendrá que enfrentar el odio de sus familias y salvar su relación a como dé lugar.

El elenco

Esta historia está conformada por al menos dos decenas de actores y entre ellos figuran Claudio Cataño (Sergio Roldán), Stephania Duque (Laura Roldán), Géraldine Zivic (María Consuelo Roldán), Juan Pablo Gamboa (Nicolás Roldán), Kepa Amuchastegui (Augusto Roldán), que evidentemente integran a la familia Roldán.

Pero además de los Mayorga que está encabezada por Héctor García (Braulio Mayorga) o los Osorno, entre ellos, Patrick Delmas (Germán Osorno), también figuran los Alvarado: Carlos Báez (Adrián Alvarado), Gregorio Urquijo (Lucas Alvarado), María José Camacho (Paola Alvarado), Orlando Valenzuela (Roberto Alvarado).

Y resaltan otros personajes, Ana María Arango (Perpetua Bautista), Silvia de Dios (Daniela Krogemann), Ricardo Vesga (Florentino Espartero), Margalida Castro (Érika Bruner), Marcela Benjumea (Esther Daza), Adriana Arango (Rosa Espinoza) y Sebastián Boscán.

ViX+ se la ganó a Netflix

Cabe mencionar que el público internauta del Canal ADJORI de YouTube está sorprendido ya que se decía que la historia se incluiría en la catálogo de Netflix, y de último momento, se supo que será parte de la nueva plataforma de TelevisaUnivision.

"Yo pensaba que Netflix la iba a subir a su plataforma", "Hay muchos comentarios de gente que prefería que esta telenovela fuera a parar a Netflix en lugar de Vix plus", o "Netflix criticó y se rio a más no poder de las Telenovelas y no sólo de Televisa, lo hizo en general, ahora se traga sus palabras y hará telenovelas con los actores que para ellos eran de lo más malos y sobre actuados!!! Pobre empresa X la Netflix".

El primer episodio de 72 que conforman "La Nieta Elegida", podrá verse a partir del próximo martes 15 de agosto a través de ViX+.

