¿Vetada? Ana Patricia Rojo aclara su ausencia de las telenovelas

Hace poco la actriz Ana Patricia Rojo fue criticada en redes sociales debido a que por causa de la pandemia de Covid 19, emprendió un negocio de venta de productos de suplemento alimenticios, con la finalidad de sobrellevar la difícil situación económica por la que atraviesa, sin embargo, también se le ha cuestionado su ausencia de los melodramas en los foros de Televisa.

Entrevistada en el programa ‘Ventaneando’, se le preguntó si existía una clase de veto de parte de Televisa, luego de que Ana Patricia Rojo apareciera en algunas emisiones de la televisora rival, TV Azteca, aclarando el asunto que la tiene alejada de la que fue su casa por muchos años.

“No estoy ventada de ninguna empresa, pero si así fuera, ya no estamos en el 1985, donde solo podías estar en una sola empresa”, dijo la actriz.

Lee también: ¡Se la acaban! Ana Patricia Rojo responde a críticas por vender licuados

Agregó que la razón por al que no está actuando en las telenovelas es porque desafortunadamente no ha conseguido un solo proyecto, por tal motivo se encuentra fuera de los sets, pero recalcó que no existe veto sobre ella.

A raíz del confinamiento por la pandemia, ha trabajado en casa prácticamente durante todo el año, lo que considera una ventaja, ya que así ha podido estar más cerca de sus dos hijas, además de ayudarle con sus clases en línea.

Mencionó que sus hijas tienen una excelente relación con su padre, Jorge Grijalva, con quien estuvo casada durante cinco años, incluso reveló que sus hijas también tienen una muy buena relación con la pareja de su ex.

A cuatro años del fallecimiento del padre de Ana Patricia Rojo, el primer actor Gustavo Rojo, la actriz envió un mensaje en estos momentos tan complicados en donde en México y todo el Mundo, ha habido miles de pérdidas humanas.

“Te extraño, te extraño mucho, me haces falta. Te extraño todos los días de nuestras conversaciones, extraño tus abrazos, extraño tu amor. Mi padre era un hombre muy amoroso, que se preocupaba mucho por mí, por mis sentimientos, en todos los sentidos, porque siempre estuvo ahí para respaldarme, pero era la persona que más apoyaba mi corazón”, expresó Ana Patricia.

Desde la ausencia de su padre, reiteró, ha extrañado el calor de su apoyo, ya que siempre estuvo ahí para respaldarla no solamente en su carrera artística, sino también en el plano emocional, como un padre amoroso.

Por lo pronto, Ana Patricia Rojo, seguirá con su negocio de venta de suplementos alimenticios, esperando que la interprete de novelas como ‘Maleficio’, ‘Dulce desafío’, ‘María la del Barrio’ y ‘Esmeralda’, tenga por fin un proyecto que la lleve de regreso a las grabaciones, pero aclaró que no está vetada de ninguna televisora.