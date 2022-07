Verónica Castro: Cuando ‘mataron’ a su villana porque opacaba a la protagonista

Verónica Castro es una de las artistas latinas con mayor trayectoria en la televisión internacional pero como todos, tuvo sus inicios, aunque a diferencia de otras actrices, siempre mostró madera de querer triunfar y tal era su talento y su belleza que en una telenovela su personaje se estaba "comiendo" a la protagonista.

Y no se trataba de cualquier actriz pues en 1975 Jacqueline Andere era todo un referente y una de las actrices más guapas de la pantalla chica, pero en “Barata de primavera” la villana que interpretaba Verónica Castro tuvo que morir pues se estaba “robando el show”.

Fue la misma “Chaparrita de oro” quien reveló que en dicha telenovela la producción decidió que su personaje muriera atropellado pues opacaba a la protagonista Jaqueline Andere, y es que aunque tiene muy pocas villanas en su trayectoria, también demostró que sabía hacer sufrir a las buenas de la historia.

Lee también: Cuando Juan Soler le salvó la vida a Verónica Castro en telenovela

Choque de reinas

Karina Labrada fue el primer papel importante de Verónica Castro en las telenovelas y era una joven y bella villana encargada de hacer sufrir a Leticia Reyes, encarnada por Jacqueline Andere, a quién además le peleaba el amor de Eduardo Lozano (Enrique Lizalde).

Este fue el primer personaje antagónico de la protagonista de “Rosa salvaje” y en la historia era una de las empleadas del almacén donde también trabajaba Leticia. Era una joven muy hermosa pero también muy ambiciosa, por lo que pone sus ojos muy alto.

Lee también: Con décadas de diferencia, Marlene Favela y Verónica Castro se lucen en el mismo vestido

El problema era que ese alguien era Eduardo, el hijo del dueño del almacén y es ahí donde intriga para hacer sufrir a Leticia, quien sufre prácticamente en silencio mientras lucha por su amor. Extrañamente, Karina fallece atropellada por un auto y le deja libre el camino a Leticia.

No era parte del guion

Años después, Verónica Castro reveló en una entrevista con Susana Giménez que esa muerte no era parte del guion y que la verdadera razón por la que su villana murió fue porque se estaba comiendo a la protagonista con su actuación.

“Hice una mala que gustó tanto que tuvieron que matarla porque se estaba comiendo a la buena y la gente decía ‘¡Bravo por la mala!’, se llamaba ‘Barata de primavera’, entonces me tuvieron que matar”, comentó la ojiverde y además agregó que sufrió un accidente en esa escena.

“Pasaba un auto y un taxi y me atropelló de verdad, el caso es que estuviera bien muerta… me quedé así, tirada en el piso diciendo ‘me muevo o no me muevo porque aquí me tengo que morir’, y de verdad me estaba muriendo yo ahí, y sí me pisó”, dijo.





Síguenos en