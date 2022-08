Vencer la Injusticia sería la siguiente novela de Rosy Ocampo y ya piden protagonistas

Luego del éxito que ha tenido con las historias de la franquicia "Vencer" desde 2020, la productora Rosy Ocampo, prepararía ya su siguiente proyecto en la lista y ya salió a la luz el título de éste: "Vencer la Injusticia", pero eso no es todo, pues además, los fanáticos ya piden a las actrices protagónicas.

Es en redes sociales que se puede ver los primeros trazos de lo que sería el quinto proyecto al hilo, luego de producciones como "Vencer el Miedo" (2020), "Vencer el Desamor" (2020-2021), "Vencer el Pasado" (2021) y ahora "Vencer la Ausencia", todas exitosas y que abordan temas actuales y suman a las causas sociales que no solo entretienen, sino que orientan al público para saber cómo vencer cualquier clase de adversidad; hasta ahorita, el miedo, el desamor, el pasado y todo tipo de ausencia.

No hay nada escrito ni confirmado, pero el pasado jueves empezaron a correr los rumores sobre la que sería la quinta producción de la franquicia a cargo de la creativa de Televisa para la misma en los próximos meses, pero además, el fan que se encargó de hacer el primer "asomo" de esta nueva historia, también apoyó su teoría con la imagen de quienes podrían estar en la nueva entrega.

No hay que olvidar que Rosy Ocampo dijo recientemente que luego de la aceptación que han visto de estos proyectos y del éxito que han tenido desde hace dos años, tiene pensado hacer diez entregas por lo menos, o hasta que el público lo pida.

Dicen que si el río suena es porque agua lleva... y entre las actrices que piden para el elenco protagónico de "Vencer la Injusticia", no son cuatro, ¡sino cinco! y entre ellas figuran: Silvia Navarro, a quien se ha dicho que se le va a ver como la protagonista de "Amor Invencible", la nueva telenovela de Juan Osorio.

Adriana Louvier, quien rechazó la oferta de José Alberto 'El Güero' Castro para continuar con su villana 'Olga Ancira' en "Corona de Lágrimas, 10 Años Después" (2022) y se dio una oportunidad con Carlos Bardasano para hacer "La Mujer del Diablo" de ViX+, sería otra de las actrices deseadas para verla en "Vencer la Injusticia".

La imagen de la tercera actriz es la de Esmeralda Pimentel, quien justamente hizo la serie de Netflix "Donde Hubo Fuego" (2022), la historia de suspenso, intriga y amor de una familia de bomberos y se ha dicho que es una de las candidatas para hacer mancuerna con David Zepeda en "Primero Tú", la próxima telenovela de Carlos Bardasano para TelevisaUnivision compitiendo con Dulce María, Gaby Spanic y Claudia Martín. Y de ser ella la elegida, no sería la primera vez que trabajara al lado del histrión, pues ella tuvo una participación en "Abismo de Pasión" (2012), hace diez años.

Por otro lado se vislumbra a Livia Brito, quien luego de una pausa en su carrera debido a un "manchón" propiciado por ella misma en 2020 cuando golpeó a un camarógrafo en playas de Cancún, regresó con todo el apoyo de productores como José Alberto 'El Güero' Castro que confió en ella para darle el protagónico de "La Desalmada" (2021) y posteriormente lo hizo Giselle González, quien la puso como protagonista de "Mujer de Nadie" (2022), telenovela que llegará a su fin este viernes.

Y por útimo, se ve a Scarlet Gruber, quien en 2020 se sumó como una de las villanas a "Quererlo Todo", de Nacho Sada, protagonizada por Michelle Renaud y Danilo Carrera y posteriormente fue la tercera en discordia entre Mayrín Villanueva y Alexis Ayala en "Si Nos Dejan", telenovela en la que pasó de ser hija a amante en la ficción del reconocido actor.

El fan que se encargó de solicitar a este elenco a la productora Rosy Ocampo, es un youtuber de nombre Ángel Daniel Ochoa González y ya hasta produjo lo que sería el promo de esta nueva historia, "Vencer la Injusticia" con elementos que la productora ha utilizado en sus proyectos, como la música significativa que el público ya identifica, la tipografía con la que se escribe el título y otros elementos como la característica mariposa, una libélula, una paloma blanca y algunas flores.

"Mi versión de como podría ser la 5 entrega. ©Todo los Derechos Reservados Ángel Daniel Ochoa González @angeldknx", escribió el joven youtuber en su publicación, mientras que en el vídeo se lee: "VENCER LA INJUSTICIA... Con un mundo en contra, cinco mujeres tendrán que enfrentar la injusticia para así vencer la injusticia...".

¿Será que Rosy Ocampo voltee a ver su propuesta? porque no es la única. Este chico también se ha encargado de hacer el diseño de "Vencer el Silencio" otra de las posibles historias que podrían ser tomadas o no en cuenta por la creativa.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!