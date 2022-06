Vencer la Ausencia lanza póster oficial y estrena primer promocional

Justo a un mes de que se estrene "Vencer la Ausencia" -la cuarta producción de la franquicia "Vencer" de Rosy Ocampo para la cadena Televisa Univisión-, ya ha dejado ver que su trabajo en los foros de grabación ha rendido frutos y ¡ya tiene póster oficial!... y el vídeo promocional ya está listo para salir en la pantalla chica.

Una nueva historia de cuatro mujeres que en este caso las une un fuerte lazo de amistad, está por comenzar y tras reunir de nueva cuenta a algunos actores en un mismo proyecto y traer otros más luego de un tiempo de estar alejados de los melodramas, "Vencer la Ausencia" promete ser todo un éxito.

El póster oficial de "Vencer la Ausencia", retrata a cuatro mujeres que, tras vivir una pesadilla de tener que aceptar la ausencia de un ser querido en sus vidas, muestran su mejor semblante y actitud. Mayrín Villanueva, Alejandra Barros, Ariadne Díaz y María Perroni Garza, son las cuatro protagonistas de esta historia que juntas, enfrentarán cualquier adversidad.

"Cuatro amigas entrañables y una tragedia que lo cambiará todo; Esther enfrentará la pérdida de su hijo; Julia, la desaparición de su esposo y el dolor de su pequeño; Rayo, un futuro sin su madre y Celeste, una enfermedad que pondrá en riesgo su maternidad y su matrimonio... Pero unidas reconstruirán sus vidas y así podrán vencer la ausencia", se escucha en el primer vídeo promocional.

Por su parte, Rosy Ocampo, la productora del proyecto, ha compartido en su cuenta de Instagram, compartió dicho clip y al pie del mismo, la leyenda: "A partir del 18 del julio a las 8:30 pm, conocerás la historia de #Julia, #Esther, #Celeste y #Rayo en #VencerLaAusencia".

Mientras que, Mariana Garza, quien tendrá una participación especial en e proyecto como madre de María Perroni Garza y quien regresa a los melodramas después de tantos años, ha sido una de las primeras famosas en reaccionar a esta publicación: "QUE ORGULLO SER PARTE DE ESTA HISTORIA. #VencerLaAusencia GRACIAS ROSY".

En tanto, Mayrín Villanueva, quien dará vida a Esther, también escribió: "Vamos por todo!!! gracias por un proyecto más con ustedes!! Te quiero mucho @rosyocampooficial", luego de venir de una telenovela tan exitosa como "Si Nos Dejan" (2021), producida por Carlos Bardasano para Televisa Univisión.

María Perroni se unió a esta celebración virtual y expresó: "Que honor es poder decir que soy parte de tu equipo @rosyocampooficial... muchas gracias por entregarme a Rayo en mis manos" y Ana Paula Martínez, la protagonista menor de "Vencer el Pasado" (2021), no se quedó atrás y deseó mucho éxito a la producción.

Otros actores mostraron su felicidad tras pertenecer a las filas de esta nueva aventura. Será el próximo lunes 18 de julio cuando esta cuarta historia de la franquicia "Vencer" llegará a la pantalla de Televisa a través del Canal de las Estrellas en el horario estelar de las 8:30 pm.

