Vencer la Ausencia de Rosy Ocampo tendría ya a sus cuatro protagonistas

Desde antes de que diera fin la telenovela "Vencer el Pasado" (2021) en noviembre pasado, Rosy Ocampo -la productora de la franquicia "Vencer", ya anunciaba su cuarto proyecto sobre la temática de cuatro mujeres que se unen para luchar juntas sobre el miedo, el desamor o el pasado. Pues recientemente se ha dado a conocer quiénes serían las cuatro protagonistas de "Vencer la Ausencia", la nueva historia de la saga.

Los rumores sobre la historia que en un principio se vislumbraba como "Vencer el Odio" y par el que se dijo que la cantante Dulce María sería una de las actrices estelares, han corrido como pólvora, pues todo parecía indicar que es la actriz Angélica Aragón quien marcaría su regreso a Televisa luego de 26 años de "Cañaveral de Pasiones" (1998) su última telenovela.

Entre tanto, ha salido a la luz que todo parece suponer que "Vencer la Ausencia" ya cuenta con su elenco protagónico y se trata de cuatro exitosas y guapas actrices. El primer nombre que suena fuerte es el de Mayrín Villanueva, quien actualmente protagoniza "Si Nos Dejan" junto a Marcus Ornellas y Alexis Ayala y que sólo le queda esta semana al aire.

Pues tras terminar con las grabaciones -hace un par de meses-, la esposa de Eduardo Santamarina se ha dedicado a viajar con el actor y su familia a España, por lo que todavía no había anunciado cuál sería su siguiente proyecto televisivo.

El segundo nombre es el de la actriz Biby Gaytán quien se reveló con anterioridad, haría serie bajo la producción de Juan Osorio bajo el título de "Un Golpe de Suerte" o "Despacito, Muy Despacito" que es un remake de "La Criada Bien Criada" que en 1972 haría en cine la primera actriz María Victoria.

Y aunque el productor que por ahora se encuentra realizando "El Hijo del Pueblo", la serie bioserie del cantante Vicente Fernández, ya habría dejado claro que sería la esposa de Eduardo Capetillo protagonizaría dicho proyecto.

En tercer lugar, se dijo que sería la actriz Alejandra Barros, que luego de figurar en "Buscando a Frida" de Telemundo en 2021, ese mismo año se integró al elenco de "Los Ricos También Lloran" en su versión de este 2022 y estaría de vuelta luego de su participación en "Y Mañana Será Otro Día" (2018) de Carlos Moreno Laguillo, de hace cuatro años.

Y luego de una pausa de tres años y de rechazar varios proyectos por decidir cuidar de su familia, así como de volver a la televisión con la serie "Mi Tío" que hizo junto a José Eduardo Derbez, y que se estrenará este 2022, estaría también regresando a Televisa Ariadne Díaz.

De acuerdo al periodista de espectáculos Chema Cortés, las dos primeras actrices mencionadas dentro de elenco, sería primicia de colega Alejandro Zúñiga a través de su canal de YouTube, mientas que las otras dos, las habría confirmado el sitio telenovelero @novelalounge de Instagram.

