Luego de una época de incertidumbre tras producciones que no tenían tanto éxito, los productores de Televisa se reinventaron con historias que han tenido un éxito total como "Vencer el Pasado" y "La Desalmada", telenovelas que literalmente le han venido a salvar la reputación a la televisora de San Ángel.

Claro que no todo ha sido resultado solo de la visión de los expertos en producir telenovelas; pues es bien sabido, que tras la llegada del Covid-19 al mundo entero, muchas de las producciones que se tenían previstas para el 2020 se detuvieron y otras tantas se arriesgaron a realizarse con las medidas correspondientes.

No obstante, el mundo se detuvo en todos los sentidos y poco a poco ha ido restableciéndose y retomando muchas de las actividades que no eran prioridad. Aún así, ni con los mejores actores que han tenido más éxito en la pantalla chica de Televisa, se había llegado a niveles de audiencia nunca o hace mucho no vistos.

Sin embargo, la experiencia de productores como Rosy Ocampo que venía de realizar dos de las telenovelas que forman parte de una saga bajo la franquicia "Vencer", poniendo sobre la mesa temas actuales como el miedo o el desamor por el que pasan muchas mujeres en México y el mundo y por el que muchas veces no son felices, o...

Una historia campirana que lleva a los escenarios más hermosos del centro de México que trata la vida de una mujer que sufre por amor y al mismo tiempo busca vengarse del hombre que le desgració la vida, bajo la producción de José Alberto 'El Güero' Castro, exitoso productor de Televisa, han venido a literalmente salvar la reputación de la que se ha considerado como el gigante de la comunicación en México.

Otro de los elementos claves para que tanto "Vencer el Pasado" como "La Desalmada" tengan tanto éxito que oscila entre los 3.6 y 4 millones de rating, tiene que ver con los actores que integran el elenco de las mismas y los cambios físicos que se han visualizado para los intérpretes.

En el caso de "Vencer el Pasado", un elenco protagónico integrado por la primera actriz Erika Buenfil con años de trayectoria artística, Angelique Boyer -una de las actrices más queridas de México- y la presentación de dos nuevos talentos juveniles como Ana Paula Martínez (que ya ha tenido varias participaciones en telenovelas desde niña) y Arantza Ruiz, quien ha participado en programas unitarios como "La Rosa de Guadalupe" o "Como Dice el Dicho", han venido a darle un vuelco a la saga.

Y qué decir de la participación de Sebastián Rulli -que además es muy bien visto junto a Boyer- o del regreso a las telenovelas de Gaby Rivero o de África Zavala; además de la participación de actores que no eran tan conocidos y que gracias a la producción que ha tenido tanto peso entre los televidentes, ya se han dado a conocer.

Y "La Desalmada" ha sido uno de los mejores goles que ha metido José Alberto Castro en la portería del Canal de las Estrellas; pues su éxito no sólo tiene que ver con la historia que ha traído a la pantalla chica, sino al elenco que ha puesto de nuevo en escena y que la gente ya extrañaba como Marjorie de Sousa, Marlene Favela, Eduardo Santamarina, Ana Martín entre otros.

Y por otro lado, la sorpresa ha sido que tras el penoso incidente que manchó la carrera de la actriz Livia Brito, durante el verano de 2020 cuando justamente había terminado grabaciones del que había sido su último protagónico en "Médicos, Línea de Vida" -también bajo la producción de 'El Güero' Castro, se ganó el desprecio del país entero tras golpear a un fotógrafo de nombre Ernesto Zepeda por querer evitar ser fotografiada por él junto a su novio Mariano, problema que hasta la fecha, según el fotógrafo de Cancún, Quintana Roo, no se ha arreglado.

No obstante, el ver a cuadro a la cubana junto al actor José Ron, con quien compartió créditos protagónicos, ha hecho que el corazón del público se ablande y empiece a aceptar a Livia Brito de nuevo en sus televisores.

Así pues, ambas producciones, que se han colocado como lo más visto de la barra nocturna de telenovelas del Canal de las Estrellas, aplastando incluso a la competencia (TV Azteca), son las que literalmente le han salvado el pellejo a la empresa que preside Emilio Azcárraga Jean.

