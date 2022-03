Vanessa Guzmán justifica pleitos con otros actores: "Me juzgaron sin saber"

Tras meses de silencio y luego de que actores como Cynthia Klitbo, Violeta Isfel y René Strickler, aseguraran que Vanessa Guzmán era una persona conflictiva, soberbia y con poca humiladad, la estrella fitness rompió el silencio y confirmó que su comportamiento en las grabaciones de la telenovela Atrévete a Soñar no fue el mejor, sin embargo, lo justificó revelando que en ese tiempo tuvo problemas de salud mental, pues padeció ansiedad.

Fue durante una entrevista con el programa de espectáculos El Gordo y La Flaca que Vanessa Guzmán habló de los conflictos que tuvo con otras estrellas de las telenovelas a raíz del padecimiento que sufrió a su paso por la telenovela protagonizada por Danna Paola, Eleazar Gómez, René Strickler y ella.

"Mi problema de ansiedad, que desarrollé en algún proyecto, me generó una retracción completa a nivel social. No sabía, no estaba diagnosticada, no supe cómo trabajarlo. Se me criticó, se me juzgó mucho y yo lo único que vivía era una paranoia interna", dijo la actriz de Televisa frente a las cámaras de El Gordo y La Flaca.

Vanessa Guzmán contó que los conflictos con algunos de sus compañeros del medio debido a que ella presentaba cierto síntomas cuando estaba rodeada de aglomeraciones. "En escenas grandes, llaméense bodas, fiestas, en donde participan muchos extras, donde estábamos todo el elenco. De repente el sentir todo eso obviamente desataba esa ansiedad, esa temblorina de no saber por qué esa falta de respiración", dijo la reina del fitness.

La actriz confesó que ante estás situaciones una de las cosas que hacía era salir corriendo y encerrarse en su camerino, situación que muchos actores no lo tomaron bien, e inlcuso Violeta Isfel y Cynthia Klitbo confirmaron la situación al decir que a Vanessa Guzmán no la podían molestar ni tocar.

“Al no saberlo controlar, porque para todo eso hay un proceso, ejercicios, independientemente del medicamento, obviamente te genera una retracción, entonces lo primero que haces es casi que salir corriendo y esconderte y quedarte en tu camerino y no salir y no convivir y no socializar, porque a veces es encerrarte y ponerte a llorar sin saber por qué estabas llorando”, indicó la famosa.

Otro de los que no se quedó callado ante está situación, fue el propio protagonista René Strickler, quien aseguró que fue muy complicado trabajar conla actriz, pues en algún momento el pidió que mataran a su personaje por lo incómodo que era trabajar con su colega.

"Llegó un momento en el que le dije al productor: 'Mátame, mátame, yo ya me voy'. Era complicado, pero era un gran reparto y te divertías con todos los demás. Eran cosas que sí se complicaban, tampoco era para cortarse las venas, pero bromeando al productor le dije: 'Ya parale un poquito el carro, ya bájale' y yo creo que quizá en ese momento el productor sabía el problema que traía ella nada más que no lo quería decir", expresó el famoso.

A raíz de los pleitos con los actores, Vanessa Guzmán aseguró que una vez que se le diagnosticó y se medicó, ella empezó a rehacer su vida. Regreso al gimnasio y posteriormente comenzó a incursionar en el fisiculturismo: "La primera vez que entré al gimnasio, yo temblaba por dentro. Trataba de estar tranquila, sonreír y demás, pero sí con una agitación", indicó la actriz.

