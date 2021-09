Valeria y la épica escena de la pelea de la ‘maldita peluquera’

En 2008, Venevisión International produjo la telenovela “Valeria”, protagonizada por Alejandra Lazcano y Jorge Reyes, la cual, más allá de la historia que contaba, pasó a la historia por una inolvidable y épica escena que hasta hoy en día nadie ha podido ser capaz de igualar, ni siquiera parodiar.

Dicha secuencia es popularmente conocida como “la pelea de la maldita peluquera” y la realizan Alejandra Lazcano y Carolina Tejera en sus papeles de Valeria Hidalgo y Miroslava Montemar, la cual se ha convertido en la más famosa y épica escena del melodrama de Venevisión al paso de los años.

Para muchos de los y las amantes de las telenovelas, “Valeria” fue una historia atrapante pero coinciden que se le recuerda por la épica escena de la pelea de la “maldita peluquera”, frase dicha por el personaje de Carolina Tejera mientras su personaje se agarraba a golpes con el de Alejandra Lazcano.

Lee también: Jorge Salinas dudó aceptar papel en S.O.S Me estoy enamorando pero su esposa le quitó lo soberbio

Y no, no es porque la secuencia haya sido excelente, sino por las sobreactuaciones de ambas histrionisas, quienes hacen de esa pelea algo muy difícil de olvidar no sólo por los diálogos, sino por las llaves y variedad de “golpes” que utilizan en las imágenes y que en lugar de drama, causaron, y lo sigue haciendo, carcajadas entre los espectadores.

Los seguidores de los melodramas seguramente recordarán la escena en cuestión y recordarán el épico “agarrón” que se dieron Alejandra Lazcano y Carolina Tejera en “Valeria”, donde sacaron su mejor repertorio de lucha libre para dejar con el ojo cuadrado a los televidentes.

En “Valeria”, la trama se centra en Valeria, quien sufre una violación y este es un hecho que la marca muy profundamente. Cuando conoce a Leopoldo cree que ha encontrado el amor y el fin de sus sufrimientos, sin embargo, aparecen en escena Juan Ignacio y la villana Miroslava, quien, celosa por recuperar el amor de Leopoldo, le hace creer a la protagonista que él fue uno de los culpables de su desgracia.

Los roces y la enemistad entre ambas llegan a un punto en el que no pueden más y explotan agarrándose a golpes. En la escena, Valeria llega a casa de Miroslava y le reclama por haberse robado a su hija, al tiempo que le suelta tremenda cachetada que hace que la malvada de un giro completo y caiga sobre el sillón.

Lee también: Gaby Rivero se suma al elenco de la telenovela Allá te espero

Los personajes se empiezan de hacer de palabras y se confiesan su odio mutuo y es cuando Carolina Tejera suelta la frase que ha hecho famosa a la escena y le dice “Maldita peluquera” y le suelta una bofetada, con la cual se desata toda la acción con golpes, llaves de lucha libre y muchos, muchos gritos, hasta que llegan a separarlas.

La épica escena también trae algo de nostalgia hacia los fans de la telenovela y de ambas actrices, pues actualmente tanto Alejandra Lazcano como Carolina Tejera se encuentra retiradas de la televisión, pero han dejado para la historia estas inolvidables imágenes, ¡revívelas en el siguiente video!

Síguenos en