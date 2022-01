Un trágico accidente llevó a morir a Héctor, mientras Rubí se alegra de su final

Tras su obsesión por retener a Rubí (Bárbara Mori) a su lado para vengarse de tantas desgracias, un trágico accidente llevaría a morir a Héctor Garza (Sebastián Rulli), mientras ella sigue gozando de la vida y alegrándose por su final. Todo comenzó por las artimañas de Rubí, que buscaba hacerle creer a Héctor que por forcejear con ella y aventarla hasta caer el suelo en una discusión afuera de la vecindad, ella perdió a su hijo, el fruto de su amor con el doctor Alejandro Cárdenas (Eduardo Santamarina) en la telenovela del mismo nombre, "Rubí".

Pues en una separación previa que tuvieron Rubí y Héctor, cada quien dio rienda suelta a la pasión y ambos encontraron su media naranja; Héctor en Helena Navarro (Yadhira Carrillo) y ella en Alejandro (Santamarina). No obstante, 'la descarada' vio frustrados sus sueños de casarse con Alejandro cuando éste se enteró de que ella había estado con Sonia (Marlene Favela) el día de su accidente y muerte.

Pero Rubí se le ha metido hasta por los ojos y tras confesarle que está embarazada de él, éste sigue cuidándola, aunque nunca podrá perdonarle que por culpa de ella se halla muerto Sonia, quien llevaba un hijo de él en su vientre, en la producción de José Alberto 'El Güero' Castro para Televisa en 2004.

Entre tantos enredos y altibajos, Rubí es descubierta por Héctor, quien por casualidad, se entera en el hospital donde supuestamente perdió a su hijo, que tiene dos expedientes hechos y que efectivamente ella no perdió a su hijo por el empujón que le dio Héctor, sino por un accidente previo que tuvo por salvarle la vida a su sobrina Fernandita cuando casi la atropella un carro, por lo que en ese momento, quien cae al piso es Rubí y desde ese entonces pierde al bebé.

Pero ante el amor enfermizo que día a día alimentaban entre ellos Rubí y Héctor, ambos se juran que se van a vengar de todo lo que se han hecho y se amenazan con ser descubiertos. La obsesión que Héctor tenía por Rubí era porque sólo quería hacerla sufrir para que no pudiera pasar el resto de su vida junto a Alejandro, pues éste lo traicionó quitándole el amor de Rubí.

La mala mujer, le confiesa a Héctor que a quien siempre amó fue a Alejandro y si le hizo caso a él -al grado de separarlo de Maribel (Jacky Bracamontes) -de quien se decía su mejor amiga-, cuando estaban a punto de casarse, sólo fue por su dinero; pero ahora Rubí le restriega en la cara a su marido que ya ha cumplido con su objetivo, pues ya tiene el amor de Alejandro y el dinero que siempre quiso tener. Lo que desconcierta a Héctor y por lo que comienza su venganza.

Héctor rapta a Rubí y le hace saber que ahora todo mundo va a saber que él no fue el culpable de que ella haya perdido a su bebé; incluso, van en camino con Alejandro para que de frente, él sepa la verdad, pero gracias al tráfico, Rubí se baja del carro. Héctor, apenas lo orilla y se va corriendo tras de ella.

Luego de forcejear, Rubí logra pegarle a Héctor con una piedra en la cabeza y tras dejarlo desmayado, sale corriendo. Cuando éste despierta, firmaría su sentencia de muerte, va al coche y con las pruebas en la mano -el expediente que la asistente del doctor que atendía a Rubí, le da una copia del mismo-, razón suficiente para desenmascarar a su aún esposa y limpiar su nombre tras inculpársele por matar al hijo de su esposa y Alejandro.

Un trágico accidente llevó a morir a Héctor, mientras Rubí se alegra de su final. Foto Historias Instagram Sebastián Rulli

Pero lamentablemente Héctor no llegó a su destino, pues por ir a toda velocidad, se estampa contra un tráiler y sufre fractura de columna que se agravó luego de la enfermedad lumbar que padecía. Tras llegar al quirófano debatiéndose entre la vida y la muerte, Alejandro es el responsable de operarlo, pues es el especialista más experimentado del hospital.

Según relata Alejandro, todo iba bien en la operación, pero una repentina hemorragia llevó a Héctor a la muerte, pues no la pudieron detener, y como es natural, la familia de Héctor culpa a Alejandro de haberlo matado. No sin antes, de que la descarada de Rubí hablara con Alejandro y le exigiera que no salvara la vida de Héctor para que ellos dos pudieran ser felices, pues sólo así, ella podría quedar a salvo.

Cuando le entregan las pertenencias de Héctor a Rubí, sólo le interesa quedarse con su reloj y su cartera con sus identificaciones, tarjetas de crédito y dinero en efectivo, mientras que le pide a Don Genaro Duarte (José Elías Moreno) -su suegro-, que él reciba la ropa y un sobre que venía dentro de la misma, que es la prueba de que Rubí perdió antes al bebé de lo que ella decía.

Don Genaro trata de ponerse de acuerdo con ella para ver lo del velorio de Héctor pero ella le dice que no tiene cabeza para pensar en los trámites y le pide a él que se haga cargo. Don Genaro enfurece y le dice que él se hará cargo pero que no será bienvenida al sepelio de Héctor.

Ahora Alejandro irá a prisión por una muerte que él no provocó. El peritaje arrojó que alguien le puso una sustancia en el suero a Héctor que fue lo que provocó la hemorragia, pero para obtener su libertar ahora Alejandro tendrá que probar quién fue.

Sólo quedan dos días de transmisión de "Rubí", pues este viernes 14 de enero llegará a su final a las 2:30 pm por el Canal de las Estrellas.

