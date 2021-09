Tras verse humillada, Marjorie de Sousa busca hacer la vida imposible a Livia Brito en La Desalmada

Las cosas no le están saliendo como las ha planeado, lo que ha llevado a la malvada Julia Torreblanca (Marjorie de Sousa) a buscar nuevas estrategias que le ayuden a hacerle la vida imposible a Fernanda Linares, personaje interpretado por Livia Brito, tras verse humillada por la cubana en "La Desalmada".

Y es que su arrepentimiento por no haber aceptado a Octavio Toscano (en su juventud) por ser pobre, ya le ha causado estragos, pues su marido Germán Gallardo (Sergio Basáñez), no supo administrar su fortuna y la fue perdiendo poco a poco hasta quedarse en la calle.

Por lo que ha tenido que demostrar lealtad y "gran amistad" a Leticia Lagos (Marlene Favela), una mujer dulce y comprensiva que encuentra su refugio ayudando a todo aquel desvalido, incluyendo a la propia Julia, a su esposo Germán y hasta a su hija Isabela Gallardo (Kimberly Dos Ramos), a quien ha aconsejado que se trague humillaciones y demás situaciones.

No obstante, su gran decepción radica en descubrir que en realidad su hija Isabela no ama a Rafael Toscano (José Ron) -hijo de Octavio Toscano (Eduardo Santamarina) y Leticia Lagos- sino al peón de la hacienda 'El Primor' con quien tiene amoríos desde que eran unos niños, Rigoberto Murillo (Gonzalo García Vivanco); quien incluso ha estado a punto de revelarle a Rafael Toscano que su ex novia Isabela a quien siempre ha amado es a él.

Por otro lado, Julia ha estado ideando algunos planes para poder acabar con Fernanda en complicidad con Octavio Toscano, quien al mismo tiempo está obsesionado con la belleza de quien se ha convertido en su nuera o con Martina Fernández (otra de las villanas de "La Desalmada"- producción de José Alberto 'El Güero' Castro para Televisa-).

Incluso, en alguna ocasión en la que se encontraba entre los brazos de Octavio, le insinuó que para acabar con 'La Desalmada' podría idear un accidente que dejara viudo a Rafael y con Martina, ha quedado en unir fuerzas para terminar con ella y quitarla de su camino.

Por otro lado, al no quedarle más remedio de aceptar que su hija Isabela ama a Rigoberto, le pidió que aprovechara la oportunidad de haberse enredado con un peón para acelerar sus planes de que Rafael se decepcione de Fernanda y por fin acepte casarse con su hija Isabela:

"Mejor apúrate a embarazarte de tu peón, que por fin sirva de algo tu aventura con ese tipejo".

Lo que no sabe es la sorpresita que Isabela le tiene preparada a la pareja protagónica del melodrama, pues al ayudar a Rosalina Santos (Alejandra García) que está embarazada de Luis Vázquez (Raúl Araiza), éste se ofreció a ayudarle a hacerse una prueba de embarazo y la pidió a su nombre; lo que le servirá para hacerle creer a Rafael que ella está esperando un hijo suyo.

Para seguir viendo más de "La Desalmada", no te pierdas la telenovela en punto de las 9:30 pm de lunes a viernes por el Canal de las Estrellas.

