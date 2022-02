Tras verlo separado de Natalia, Benja pide divorcio a su papá en Mi Fortuna es Amarte

La separación entre Natalia y Chente (Susana González y David Zepeda) ha sido inevitable, pues Olga Pascual (Michelle González) -que ha sido la tercera en discordia entre la pareja-, ha evitado a toda costa con mentiras e intrigas que los protagonistas de la telenovela "Mi Fortuna es Amarte" puedan ser felices y ante la difícil situación, el pequeño Benja (André Sebastián González) ha pedido el divorcio a su papá en el melodrama.

Tras una plática que escuchó entre su abuelita Magos (María Rojo) y Doña Teresa García (Ana Bertha Espín) sobre su separación sentimental de Claudio Sevilla León (Ricardo Silva) por borracho y mentiroso, Benja escucha la palabra 'divorcio', pues se ha dado cuenta de que la mamá de Natalia ya no puede ni quiere seguir viviendo con ese hombre.

Por otro lado, luego de portarse como un caballero con Natalia, cediéndole el lugar que le corresponde como es su casa, Chente empaca sus pertenencias y le deja la casa con todo y muebles a Natalia para que ella pueda vivir tranquilamente con su madre, sus dos hijas Regina y Andrea (Daniela Martínez Caballero y Fernanda Urdapilleta) y hasta su yerno Omar Hadad (Rodrigo Brand).

Lee también: Así lució Regina en sus quince, hija de Natalia en Mi Fortuna es Amarte

Pues por fin logra convencerla y sacar a Olga de su casa, llevándosela de nuevo a la pensión de Soledad 'Chole' Pascual (Luz Elena González) -prima de Olga- mientras se hace de otra casa para vivir con ella y el bebé que viene en camino, cuya paternidad le ha hecho creer a Chente, siendo que el niño puede ser del propio Néstor 'Sinba' Peña (Said P), un delincuente de cuidado o del malvado Adrián Cantú (Sergio Sendel), quien también quiere ver separados a Natalia -su ex mujer- y Chente.

Chente pide a su hermano José José 'Pepe Pepe', que le ayude a sacar a Olga de la casa para que él se pueda despedir como se debe de Natalia, además de entregarle algunas cosas de la casa. Éste va con cualquier pretexto a decirle a Olga y tras ponerlo en aprietos por su negativa, finalmente acepta.

Lee también: Olga sufre accidente y hace creer a Chente que Benja es culpable en Mi Fortuna es Amarte

Lo que le permite a Vicente, cruzar unas palabras a solas con Natalia, pues a pesar de que se da de golpes por haber "embarazado" a Olga, no se resiste a estar sin Natalia, pues no percibe su vida sin ella. Cuando están en el punto más alto de su sufrimiento por tener que dejarse, llega el pequeño Benja, llorándole a su mamá Natalia, como le dice a la ahora ex pareja de su papá.

Pues no puede resistir estar lejos de ella y ha dicho que tampoco se quiere ir de su casa, pues él se quiere quedar con su mamá Natalia. Ella le hace ver que debe estar con su papá y aunque ella no es su madre de sangre, sí lo es porque simplemente su corazón así lo ha decidido.

A Benjamín le han quedado muy grabadas las palabras de su abuelita Magos, de que un divorcio se da cuando dos personas descubren que no llevan una buena relación y para no hacerse más daño, deciden separarse.

Acto seguido, y para hacer un poco más crítica la situación, cuando escucha decir a Natalia que va a subir por las cosas del niño para terminar de irse de la casa, Benja baja por las escaleras y le dice a su papá Vicente: "¡No!, ¡Yo no me voy a ir!... Papá, ¡Quiero que me des el divorcio!".

Pero su papá le dice que los niños no se pueden divorciar de sus papás y por su parte, Natalia le hace ver que su papá lo quiere mucho y siempre juega con él, lo que el niño acepta diciendo que es el "merjorsisísimo" papá del mundo. Natalia le pregunta que entonces por qué se quiere divorciar de él y su respuesta es contundente:

"¡Mi papá se va a casar con Olga, y va a tener otro hijo!". Su papá le explica que va a ser su hermanito, aprovechándose de que anteriormente el niño le había pedido otro hermanito a su papá y pese a su corta edad, entendió que es con Natalia con quien quiere que lo tenga; pero aparentemente, las cosas no son así.

Pero el niño, lo único que quiere es estar con su mamá Natalia y no con Olga, pues le ha dicho que es esa la razón por la que le pidió el divorcio a su papá. Para calmarlo, Natalia le dice que siempre va a tener un refugio en su casa y que su recámara nuca va a ser utilizada por nadie.

Benja le dice a Natalia que él quería que su papá y ella se casaran y le rompe el corazón, pues le confiesa que ella también tenía ese sueño, pero pues a veces lo sueños se quedan atrapados en las estrellas. Para ver los últimos capítulos, no te pierdas "Mi Fortuna es Amarte" de lunes a viernes a las 8:30 pm por el Canal de las Estrellas.

Síguenos en