Tras una discusión, Rayo lamenta la muerte de su madre en Vencer la Ausencia

El primer capítulo de la telenovela "Vencer la Ausencia" (2022), dejó ver la hermandad y amistad que existe entre cuatro mujeres -las protagonistas- y las ganas que tienen de salir adelante juntas, pero al final sucedió lo inesperado, una tragedia que cambiará sus vidas por completo, y fue a Jerónimo Garrido (David Zepeda), a quien le tocó dar la mala noticia.

Mientras que Celeste Machado (Alejandra Barros), atendía a la rebelde de María del Rayo 'Rayito' (María Perroni Garza) ya que Margarita Rojo, su madre, le había dejado encargada a una de sus grandes amigas, mientras ella iba por el camión que habían comprado entre las cuatro para echar a andar el negocio de su vida, en la casa de una de ellas, había hasta fiesta con todos los familiares presentes, pero la alegría se acabó cuando Esther Noriega (Mayrín Villanueva) recibió la llamada de Jerónimo, que le informó el accidente que había ocurrido, en el que su hijo Iván Camargo Noriega (Andrés Vázquez) había muerto.

El arranque de la telenovela "Vencer la Ausencia", ha sido del gusto del público, pues ya se ha revelado que la producción de Rosy Ocampo y su equipo para Televisa Univisión, dominó el horario estelar de la televisión abierta en México, lo que indica que ha sido un gran acierto de la creativa, contando historias que dejan marcado el corazón y con un elenco de primera calidad.

Una historia que calará hasta los huesos

Pues este proyecto protagonizado por Mayrín Villanueva, Alejandra Barros, Ariadne Díaz y Mariana Garza -quien dio paso a su hija María Perroni Garza para ser una de las cuatro protagonistas-, ha venido a refrendar el éxito de la franquicia "Vencer".

Y tras ser Jerónimo el portador de malas noticias, Esther le pide que le mande la ubicación, que es en una carretera de Matehuala, San Luis Potosí, donde llegará la autoridad correspondiente para llevarse a los cuerpos calcinados a la morgue, donde serán estudiados para saber sus identidades, aunque fue el mismo Jerónimo quien vio los rostros de Iván y Margarita; a Misael Valdez (Marcos Montero) -el esposo de Julia Miranda (Ariadne Díaz) no lo vio.

Esther está en shock con la mala noticia que ha recibido y Máximo Camargo (Felipe Nájera), le quita el teléfono a Esther para pedirle a Jerónimo que le pase a un policía, pero el accidente acaba de pasar y aún no ha llegado la autoridad al lugar. Máximo le pide a Jerónimo que le proporcione su número a la policía para que se pongan en contacto cuando hayan encontrado los cuerpos.

El tiempo pasa y se hace de noche. Jerónimo se acerca a la autoridad y le pregunta que si ya se puso en contacto con los padres del muchacho que murió y éste lo ignora, pero Jerónimo le confiesa que no se atrevió a decirles que Iván murió y el policía promete que les llamara.

Por otro lado, Esther le pide que le diga que pasó, pues en ese viaje también iba su esposo Misael y Margarita, la madre de Rayo, que están presentes al momento de recibir la mala noticia. Más tarde, Esther alista su bolso para irse en busca de su hijo, su amiga Margarita y el esposo de su otra amiga Julia, a quien quiere reclamarle por su irresponsabilidad de manejar ese camión, pero Celeste le pide que le baje dos rayitas, pues Julia también está bien preocupada por su marido.

En eso entra Máximo y les confirma que Margarita ha fallecido, tras una llamada de la policía y para que Rayo no escuche la mala noticia, Celeste se le lleva de ahí, pues literalmente le oculta a la niña que su madre ha muerto. Máximo le informa a Rayo que él, Julia y Esther van a ir a Matehuala, San Luis Potosí a averiguar qué fue lo que pasó, y ella le dice que ella también va pero el le dice que es mejor que se quede con Celeste. Mientras ella va con Esther, quien le informa lo que ha sucedido pero no sabe cómo confirmarle a la niña que madre ha muerto, por lo que le oculta la verdad.

Por otro lado, Ángel Funes (Danilo Carrera) regaña a su padre Homero (David Ostrosky), quien horas antes había tenido un accidente de incontinencia en el aeropuerto, lo que le hizo perder el vuelo para ir a Estados Unidos para recoger un préstamo, mismo que se supone que traía Misael, de quien aún no se sabe si murió o no en dicho accidente. Y es que, el señor, no quiso hacerse unos estudios que le había ordenado el médico.

Por su parte, Julia ya ha investigado en varios lugares de Matehuala para saber si hay alguien registrado con el nombre de Misael Valdez pero no encontró nada. Su papá Rodolfo Miranda (Jesús Ochoa) y su tía Chepina Chávez (Laura Luz), le dan ánimos y le dicen que se vaya tranquila a buscar a su marido, que ellos cuidarán de su hijo Daniel (Mariano Soria), quien le preocupa mucho a Julia, pues no sabe cómo le va a dar la mala noticia al pequeño de que se ha quedado sin su padre en caso de estar muerto.

La alegría de una será la desgracia de la otra

Esther, Julia y Máximo han llegado a Matehuala y la autoridad les revela que además del cuerpo de Margarita, quien se estrelló contra el parabrisas y salió volando del camión, y de la persona que quedó prensada en el mismo, no hay nadie más. En eso, Esther y Julia confían en que no sean ni Iván ni Misael, quien haya quedado dentro del camión y Esther le hace saber que la alegría de una será al desgracia de la otra.

Y Julia le dice que en ese caso, estará la otra, para darle consuelo y ayudarle a hacer más llevadera la pérdida. La autoridad pide que alguien lo acompañe para identificar el cuerpo de Margarita y Máximo va con él.

Mientras tanto, Jerónimo llega inesperadamente a su casa en la Ciudad de México, ubicada en El Peñón de la Esperanza y su esposa Lenar (Laura Carmine) lo recibe sorprendida, pues pese a que él ya le había avisado que iría, no se esperaba su llegada, así tan repentina.

Pero su visita no es tan grata ni para ella, ni para sus dos hijos Ebenezer (Daney Mendoza) y Adair (Federico Porras), pues luego de 16 años que él iene en Estados Unidos, cada quien ha hecho su vida y tienen intereses propios. Pero él tiene la ilusión de incluso, festejar 25 años de casados con Lear, mientras ella ya tiene otro hombre en su vida, aunque Jerónimo todavía no lo sabe y trae las emociones a flor de piel.

En la comandancia de policía, Máximo les confirma a Esther y Julia, que el cuerpo sí es de Margarita y Esther se resiste a pensar que las pruebas de ADN correspondan a su hijo Iván, y Julia le llama a Celeste para confirmarle que la gran amiga de ambas ha muerto, aunque ella sigue tratando de ocultarle la noticia a Rayito. Su esposo Braulio (Alexis Ayala) le llama a Celeste y ella le cuenta la desagradable noticia. Misael trabajaba con Braulio en las empresas Funes y así es como Braulio se entera de posible paradero de el tipo que quería ser músico y que entró a trabajar ahí por Braulio.

Flavia descubre la mentira de Celeste

Braulio le informa a Ángel lo que pasa con Misael y ambos se quedan de ver en Matehuala para investigar lo que pasó. Mientras, la autoridad les informa a Esther, Máximo y Julia, que ya tienen el peritaje preliminar y que confirma que fueron tres las personas accidentadas pero no sólo eso, pues les hace saber que quien falleció fue una persona de sexo masculino que quedó prensado entre el cinturón de seguridad y el asiento.

Esther enloquece de dolor y Julia pregunta al agente del Ministerio Público qué pudo haber pasado con su marido; ella le dice que todo parece indicar que el chofer fue quien causó el accidente y se dio a a fuga, pero Julia le hace saber que no lo cree, pues no pensaría que él fuera capaz de hacer eso, además conoce a Iván y a Margarita y si estuviera bien, ya la hubiera llamado por teléfono.

Pero el agente le dice que pudo haberse asustado por el accidente que provocó y se dio a la fuga o en el peor de los casos, que los resultados finales arrojen que él ha muerto. Pero de haber huido, lo convertiría en un delincuente y sería acusado de homicidio imprudencial, y lo pagarí con muchos años de cárcel.

Máximo le llama a su esposa, la inoportuna, despiadada e insolente de Flavia Vilchis (Nailea Norvind) su segunda esposa y le confirma que Margarita ha muerto, y ésta, ni tarda ni perezosa, va al departamento de Celeste (donde está Rayito) para darle el pésame a la niña, pues pensó que ya sabía la terrible noticia.

La malvada Flavia toca el timbre y Rayo sale corriendo a abrirle, pues piensa que es su mamá, pero se topa con pared con la terrible noticia y Celeste no sabe qué hacer, pues se queda muda. Celeste le reclama a Flavia, pero ésta mete su cuchara donde no debe y le sugiere que busquen a algún pariente de Margarita o busquen al papá de Rayo para que vaya a recoger el cuerpo, pero Celeste le pide un poco más de respeto.

Rayito empieza a asimilar que su madre ha muerto pero lamenta mucho que no se despidió de ella y se fue cuando ambas estaban enojadas pues ella le dijo cosas horribles a su mamá. Y en su afán de "informar", Flavia trata de consolarla diciéndole que no es la única que sufre a partir de este accidente, pues al parecer, Esther y Máximo han perdido a Iván y que es posible que Julia también se haya quedado sin su marido Misael.

Y no conforme con darle la terrible noticia, Flavia busca más tarde a Rayito y la hace sentir peor que una cucaracha pese a que le hace saber que se quedó muy preocupada por la imprudencia que acaba de cometer informándole sobre la muerte de su madre pero le clava más la uña en la herida cuando le sugiere que busque algún familiar de su madre, pues no cree que sus amigas quieran cuidar de ella, ya que en realidad no la querían y la juzgaban por ser madre soltera.

Por otro lado, Esther, Julia y Máximo, llegan al lugar del accidente y la autoridad les informa que su hijo ha muerto y ve a un cuerpo a lo lejos, pensando que puede ser Iván, mientras que Julia pide con todas sus fuerzas que Misael no esté muerto.

Para seguir viendo más de "Vencer la Ausencia", no te pierdas la telenovela de lunes a viernes a las 8:30 pm por el Canal de las Estrellas.

