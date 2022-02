Tras suplicarle perdón a Alicia, Sergio corre de su casa a Julieta en Si Nos Dejan

Luego de ser evidenciado por Lucas Carranza -antes Bejarano- (Solkin Ruz), a Sergio Carranza (Alexis Ayala) se le cae la cara de vergüenza ante Alicia (Mayrín Villanueva) y tras suplicarle perdón a solas, tratando de remediar lo irremediable, termina corriendo de su casa a Julieta en la telenovela "Si Nos Dejan", no sin antes llevarse una tremenda sorpresa.

Pues sí, cuando se le cae el teatrito y su secreto mejor guardado en frente de toda su familia y demás amigos, Sergio no tiene más remedio que aceptar ante Alicia que sí fue con la sirvienta con quien tuvo que ver hace años, Prudencia Bejarano (Paola Toyos), aunque su argumento es que tanto ella como otras personas le tendieron una trampa para que cayera redondito, mientras ella andaba de viaje con sus papás.

Y encima asume que no por un errorcito de esa naturaleza, su hijo tiene derecho de venir a reclamarle su paternidad a su casa y frente a sus otros tres hijos (los que tuvo con Alicia a lo largo de 30 años de matrimonio), pues asegura que Prudencia tenía mucho tiempo intentando engatusarlo hasta que lo logró y con trampas.

Alicia por supuesto, le hace saber que es un cínico desvergonzado, y le echa en cara que no sabe cómo pudo estar casada con él por tanto tiempo, si es e hombre más ruin que ha conocido en la vida; no sin antes hacerlo entrar en razón, y decirle que Lucas lleva su sangre y que por lo tanto tiene derecho a llevar su apellido y a convivir con sus hermanos y se tratado como ellos, pero Sergio se niega a aceptarlo.

Por otro lado, Doña Eva (Susana Dosamantes) aprovecha una vez más el momento y le restriega en la cara a Julieta Lugo (Scarlet Gruber) -mujer de Sergio- que si le está pidiendo perdón a Sergio no es precisamente porque ella haya sido "la cornuda", sino porque es la única mujer que le importa.

Y por si el veneno que escupe fuera poco, le aconseja que se cuide y que no vaya a salir embarazada, pues le podría pasar lo de Prudencia, que cuando la vea 'gorda', podría darle 'una patada' y pasar a la historia en al vida de Sergio.

Por otro lado, Alicia le dice a Sergio que a ella ya no la puede engañar, pues lo conoce muy bien luego de que ya se le ha caído la venda de los ojos, pues éste le reclama que no puede ser que por un errorcito del pasado lo condene. Pero Alicia no tenía palabras más sabias para hacerle ver su equivocación.

Pues le recuerda que ella está de visita en su casa porque fue echada para llevar a su amante a vivir con él y dormir en la misma cama que ella durmió por muchos años, y no es posible que por amor, lo haya encontrado con su amante en la cama, que por amor, la haya echado de su casa y la haya dejado sin un peso sufriendo penurias, que por amor tuvo un hijo ilegítimo y lo escondió por más de veinte años...

Pues el Premio Nacional de Periodismo le dice que todo lo que ha hecho lo ha hecho por celos, pues no soporta la idea de verla con otro hombre, mientras él sí puede llevar a su casa a su amante.

Alicia aprovecha la presencia de Lucas en la mansión Carranza para hacerle saber que ahora entiende tanto odio de él hacia ella cundo trabajaban juntos en al Fundación Carranza, a lo que el ahora hijo legal de Sergio le dice que su resentimiento es porque su madre nunca tuvo lo que tiene ella, y por eso su odio.

La cosa está que arde tras haber quedado al descubierto Sergio, y por si fuera poco, una nueva sorpresa lo ha dejado helado. Pues al siguiente día del cumpleaños de Miranda (Isidora Vives), Sergio le pide a Julieta que se vaya de su casa y ésta le hace saber que no lo hará, pues le comunica que está esperando un hijo de él.

Para seguir viendo las últimas dos semanas de "Si Nos Dejan" no te la pierdas de lunes a viernes a las 9:30 pm por el Canal de las Estrellas.

