Su rechazo a las telenovelas durante 2021 para ocupar el lugar de Alexis Ayala en "Si Nos Dejan", fue debido a una operación a la que se sometió, misma que lo alejó de los foros de televisión, pero este 2022, el actor Eduardo Yáñez está de regreso y será en "Corazón Guerrero" que volverá a cautivar con su carisma junto a Gaby Spanic, con quien hará pareja.

Las grabaciones de "Corazón Guerrero" recién han comenzado y ya se han dejado ver las primeras imágenes de los actores que conforman el elenco, entre ellos, Eduardo Yáñez y Gaby Spanic, quienes serán un matrimonio y padres de los tres galanes del melodrama, Jesús, Damián y Samuel -interpretados por Gonzalo García Vivanco, Rodrigo Guirao y Christian de la Campa, respectivamente-.

Elisa y Octavio Sánchez, serán los nombres de los padres de estos tres jóvenes, quienes buscarán venganza por un hecho de pasado, que indica que Eduardo Yáñez sólo tendrá una participación especial en el melodrama producido por Salvador Mejía para Televisa.

La teleserie, también marca el regreso del actor de 61 años a trabajar bajo la batuta de Salvador Mejía, con quien colaboró en melodramas como "Fuego en la Sangre" (2008), "Corazón Salvaje" (2009-2010) hace más de una década.

Mientras tanto, ha sido la actriz Gaby Spanic, quien en su cuenta de Instagram, ya compartió las primeras imágenes junto a Eduardo Yáñez, su marido en ficción, junto a la tercia de niños que indican escenas del pasado, cuando los tres protagonistas masculinos eran niños y vivían con sus dos padres.

"Hoy iniciamos las grabaciones de Corazón Guerrero! #corazonguerrero", se lee a la par de la publicación de la actriz de 48 años, no sin dejar de lado la pizarra con la que dieron inicio oficial a las grabaciones de "Corazón Guerrero".

Por su parte, el actor dijo para las cámaras de Televisa Espectáculos y "Cuéntamelo ¡YA!": "Es un personaje muy padre, me recuerda mucho Juan Reyes, cuando hice 'Fuego en la Sangre', y es un personaje que al inicio de la historia dispara toda la problemática y la temática que lleva esta historia".

Ante la emoción que ha causado en el público televidente y a sus fanáticos, el actor de historias como "Amores Verdaderos" (2012-2013), también expresó:

"Me da gusto por los que les da gusto porque para ellos es que yo trabajo, ¿no?... más arduo y con muchas ganas, estoy feliz con esta oportunidad que me ofrece Salvador Mejía y la empresa de volver a trabajar dentro de ella".

Será el próximo lunes 28 de marzo, cuando "Corazón Guerrero", llegue a la pantalla chica de Televisa a través del Canal delas Estrellas en el horario vespertino de las 4:30 pm, en sustitución de "Contigo Sí... Por Siempre".

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!